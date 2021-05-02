В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби

Речным транспортом можно воспользоваться с 30 апреля 2021 года.

Фото: Минтранс Алтайского края

Пассажирские перевозки начались по нескольким направлениям:

Барнаул — Рассказиха,

Барнаул — Бобровка,

Барнаул — Кокуйское.

По словам директора ООО «Барнаульский речной порт» Александра Крука, в 2021 году планируется перевезти более 120 тысяч человек.

Чтобы начать навигацию, в Алтайском крае отремонтировали флот и 900 плавучих и береговых сигнальных знаках для обеспечения безопасности движения.

Отметим, что навигационный период грузовых перевозок речным транспортом начался 26 апреля.

Для бесперебойной работы был проведен ремонт 38 единиц технического флота, проведена корректировка лоцманских карт, составлен план путевых работ, пишет региональный Минтранс.