Велосипедный сезон откроют в барнаульском парке праздником

Мероприятие проведут для профилактики ДТП с участием двухколесного транспорта.

Фото: pixabay.com

10 мая 2021 года в 12:00 в барнаульском парке «Изумрудный» (проспект Комсомольский, 128) пройдет информационно-пропагандистское мероприятие «БарнеоВелоФест», посвященное открытию велосипедного сезона.

Организаторы запланировали провести массовый велопробег, ежегодный детский кубок по правилам дорожного движения «Велопульсики», драг-рейсинг на велосипедах, викторины, забег на самокатах, квесты, эстафеты и детские квадроциклы (мини-трасса). Победителей наградят призами, пишет пресс-служба региона.

Справка: по данным отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения за 2020 год на территории Барнаула с участием велосипедистов зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий. Телесные повреждения различной степени тяжести в них получили 60 человек, в том числе 25 детей.