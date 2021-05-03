В Барнауле перекроют одну из улиц на три недели

Ограничения на участке улицы Деповской необходимы для ремонтных работ на тепловой сети.

С 11 мая по 3 июня 2021 года в Барнауле на улице Деповской в районе здания № 26 нельзя будет проехать из-за ремонта тепловой сети. Также с 22:00 4 июня до 8:00 7 июня будет невозможно движение трамваев по проспекту Строителей в районе зданий № 8 и 9.

В это время движение трамваев будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 1: …пр-кт Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — Депо № 1; в обратном направлении: Депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-западная — пр-кт Калинина, далее по маршруту;

по маршруту № 7: …ул.Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.

По маршруту № 4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто, пишет пресс-служба мэрии.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.