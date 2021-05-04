Александр Ерохин – трехкратный чемпион страны

Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин в третий раз подряд стал чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В 28-м туре Премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Локомотив» 6:1 и за два тура до финиша стал недосягаем до соперников.

Александр Ерохин с сыном праздную очередную победу. Фото из сети Интернет.

Правда, в золотом матч Ерохин на поле не вышел, оставшись в запасе. Всего в этом сезоне на счету полузащитника 23 матча и семь забитых мячей.

Александр Соболев забил очередной мяч за «Спартак», открыв счет в первом тайме в выездном матче с тульским «Арсеналом». Этот гол стал для Соболева 13-м в сезоне. Москвичи выиграли 2:1 и вернулись на вторую строчку,

В шаге от пьедестала находится казанский «Рубин». Казанцы обыграли «Динамо» (2:0), а их вратарь Юрий Дюпин провел очередной сухой матч и получил приз лучшему игроку встречи.

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов отдал голевой пас в матче с ЦСКА (1:1), а защитник «Химок» Кирилл Боженов провел все 90 минут в матче с «Уралом» (1:0). Вратари Виталий Сычев («Тамбов») и Евгений Городов («Краснодар») остались в запасе своих команд.