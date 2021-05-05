О секретах красоты плюс-сайз рассказывает победительница «Северной Авроры 2021»

Жительница Барнаула победила во всероссийском конкурсе красоты plus size.

Ольга Фундаракина – дама во всех отношениях видная. С ростом 186 см и 54-56 размером одежды девушка выгодно выделяется среди других плюс-сайз моделей, которые приняли участие в конкурсе «Северная Аврора». О секретах красоты она рассказала корреспонденту «ВБ».

Энергия красоты

Фото из архива Ольги Фундаракиной

– Я с юности мечтала быть моделью, но стандарты раньше были жесткие, а я всегда была девушкой крупной, – рассказывает Ольга. – Для меня моделинг был мечтой: я понимала, что 90-60-90 я никогда не буду. Попытки худеть венчались не очень большим успехом. В один прекрасный момент я встала перед зеркалом и представила, какой я хочу быть. Сейчас именно то, чего я хотела. Да, была проведена определенная работа, но это были не диеты – просто правильное питание и занятия спортом.

В 2019 году Ольга решила подать заявку на конкурс «Северная Аврора», в 2020 году должен был состояться финал, но его перенесли из-за пандемии. Кандидатки заполняли анкеты на сайте конкурса, организаторы отбирали девушек для онлайн-интервью, и по его результатам дирекция конкурса выбирала финалисток. На финальном шоу в Санкт-Петербурге выступили 11 пышных красавиц в возрасте от 30 до 49 лет.

– Девочки не профессиональные модели, но все достаточно сильные, энергичные, – делится Ольга Фундаракина. – Было много участниц из Санкт-Петербурга и области, были девочки из Хакасии, Брянска, Архангельска. Это мой первый опыт в конкурсе красоты, да и вообще в конкурсах. Я хотела выступать на сцене с детства, но все ограничивалось школьным КВН. Думаю, только сейчас я стала достаточно уверенной в себе. Ведь важна не только внешняя красота, но и внутреннее состояние. В конкурсе нужно было показать это. Хотя мне говорили, что у меня запоминающаяся внешность для моделинга, я в первую очередь хотела раскрыть свой внутренний мир.

Всесторонне

Перед финальным шоу участницы прошли двухнедельную подготовку: это не только уроки по дефиле, но и всевозможные мастер-классы, от кулинарии до сценической речи и грамотного подбора белья.

– Были тренинги по ораторскому мастерству, занятия по психологии, спортивные мастер-классы, аэройога, фотосессии. Все дни очень разнообразные. Больше всего запомнился тренинг «Веревки», на который мы выезжали на целый день за город. Мы думали, что едем в веревочный парк. На самом деле было совершенно другое. Тренинг о том, как научиться слушать собеседника, как работать в команде, и завершением этого тренинга был прыжок к цели – в прямом смысле прыжок. Когда ты со страховкой забираешься на дерево, встаешь на платформу, перед тобой висит палка, к которой ты должен прыгнуть и уцепиться. Я долго принимала решение, из-за высоты было очень страшно, но все-таки это сделала!

Казалось бы, зачем такие тренинги моделям, не достаточно ли уроков ходьбы по подиуму и позирования на фотосессиях? Ольга Фундаракина объясняет – общий кругозор дает плюсик к уверенной походке и умению подать себя:

– Если дальше заниматься моделингом, то все мастер-классы важны. У меня это есть в планах, но я еще не выбирала агентство, сейчас хочу привести мысли в порядок.

Фото из архива Ольги Фундаракиной

Позволить себе больше

Ольга уверена: правильное питание и спорт нужны всем, вне зависимости от форм. Особенно если речь идет о моделинге, то есть демонстрации своей внешности.

– Понятно, что человеку, который будет на тебя смотреть, будет приятнее видеть подтянутую, ухоженную кожу, – рассуждает девушка. – Я не считаю, что любой может стать супермоделью плюс-сайз. Внешность, пропорции тела важны, как и в обычном моделинге. Просто сейчас с развитием онлайн-торговли стал востребован плюс-сайз. Когда сайт по продаже одежды говорит, что в продаже есть 58-й размер, а представляет фото девушки 42-го размера, то женщина 58-го размера не понимает, как на ней будет выглядеть эта одежда. Поэтому сейчас набирает популярность моделинг плюс-сайз.

Так как собственное самочувствие для Ольги важнее соответствия чьим-то стандартам, то барнаульская красавица не сильно ограничивает себя в сладостях, хоть и старается следовать здоровому меню.

– Конечно, я позволяю себе чуть больше, чем может позволить себе модель стандартных параметров, и я этому очень рада. Вкусная пища дает настроение, – улыбается Ольга Фундаракина.

Для тех, у кого не хватает времени на серьезные занятие спортом, девушка рекомендует простые упражнения, которые держат тело в тонусе:

– Я очень люблю плавание, но у меня катастрофически не хватает времени, я не успеваю после работы ходить в спортзал, поэтому занимаюсь дома. Зарядка утром, планка – я могу простоять две минуты, пять минут еще не получается, но иду к такой цели. Когда я была на конкурсе, мы жили в гостинице, места для планки не хватало, но ничего – я стала делать вакуум. Вакуум живота – тоже хорошее средство, чтобы подтянуть мышцы. На голодный желудок нужно хорошо выдохнуть, максимально втянуть живот и задержать дыхание секунд на 10. Я делаю 10 подходов по 10 секунд, утром натощак.