Раскрываем секреты молодости кожи. 10 вещей, которых нужно избегать

Для нашей кожи зима – трудный период, но и весна может не дать ожидаемых результатов, если не придерживаться определенных правил ухода. Соблюдение несложных принципов и корректировка образа жизни помогут сохранить привлекательность и здоровье.

Фото: canva.com

Чтобы избежать появления преждевременных морщин и улучшить состояние кожи, нужно соблюдать несколько простых правил, считают врачи. Напомним, чего следует избегать, чтобы продлить молодость.

Солнце

По мнению дерматологов, воздействие солнца на кожу – главная причина старения, пишет Eat This, Not That! Солнечный свет провоцирует расширение капилляров, появление морщин, пятен и даже рак кожи. Многие знают, что необходимо ежедневно наносить на лицо солнцезащитный крем с SPF 30.

Обезвоживание

Не только для мышц, суставов и органов, но и для кожи сохранение гидратации имеет важное значение. Недостаточное потребление воды увеличивает риски воспалительных заболеваний, таких как экзема, псориаз и себорейный дерматит. Также обезвоживание делает морщины более заметными.

Активная мимика

По данным Американской академии дерматологической ассоциации, повторяющиеся выражения лица могут привести к старению. Специалистами отмечено, что морщины появляются при постоянном сокращении одних и тех же основных мышц лица. Один из самых распространенных примеров таких сокращений – когда человек прищуривается на солнце. Злость и уныние также оставляют свои следы на коже лица. Так что, запоминаем: «хмуриться не надо!..»

Курение

Старо, как мир, но всё же напомним, – курение влияет на здоровье разными способами. Преждевременное старение – не исключение. Химические вещества, содержащиеся в табаке, расщепляют коллаген и эластин в коже, что делает ее обвисшей. Также эта пагубная привычка снижает приток крови к коже, поэтому она не получает достаточно питательных веществ.

Алкоголь

Вероятно, вы знали, но мы напомним: алкогольные напитки вредны для всего организма, в том числе и для кожи. Спиртное обезвоживает кожу, а это, соответственно, – к преждевременному старению.

Сидячий образ жизни

Ох, уж этот сидячий образ жизни! Офисные работники, берите телефоны и записывайтесь на тренировки. Можно пригласить семью или друзей на активную прогулку. Физические упражнения полезны не только для тела, но и для кожи. Существуют научные доказательства того, что умеренная физическая активность препятствует старению. Спортивные упражнения улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему.

Плохой уход

Решающее значение, с точки зрения защиты от старения, имеет правильный уход за кожей. Дерматологи рекомендуют аккуратно очищать кожу два раза в день, после чего обязательно наносить увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи.

Частое умывание

Каждый, кто хоть раз посещал косметолога знает, что одной самых главных вредных привычек для кожи является частое умывание. Эта процедура обезвоживает кожу. Кожное сало – это не только природный увлажнитель, но и весьма эффективный щит от бактерий. Так что, если умываться слишком часто, коже будет нанесен серьезный вред.

Сахар

Снижение потребления сахара может принести настоящую пользу. Установлено, что он изменяет структуру коллагена, поэтому собственный организм перестает его «узнавать». Это приводит к тому, что «старый» коллаген накапливается и не позволяет образоваться новому. Многие знают, сахар оказывает влияние на здоровье кожи в целом. При чрезмерном потреблении сахара вязкость кожного сала повышается, оно закупоривает сальные железы, что может привести к воспаления на коже.

Спиртовые лосьоны

Ошибка многих – подсушивать жирную кожу спиртовыми лосьонами. Спирт обезжиривает лицо, нарушая липидный барьер. В ответ сальные железы реагируют на сухость и производят еще больше секрета. Кожа становится более жирной.

Также спирт вызывает разрушение белков и жиров. Исследование ученых из университета фармакологии в Лондоне подтвердило, что этанол нарушает жизненный цикл клеток кожи кератиноцитов и вызывает местное раздражение. А постоянное применение спиртовых лосьонов приводит к химическим ожогам.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом или врачом.