В Барнауле 7 и 9 мая несколько участков улиц перекроют для движения транспорта

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в Барнауле будет перекрыто движение всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети.

Фото: canva.com

Барнаульцам и гостям города предлагаем заранее спланировать маршрут в указанное время.

В пятницу, 7 мая, с 18.30 до 21.00 нельзя будет проехать по нечетной стороне пр-кта Ленина от ул.Молодежной до ул.Димитрова.

По сообщению официального сайта города Барнаула, на это время изменятся схемы движения общественного транспорта:

по маршрутам №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110: пр-кт Ленина – ул.Молодежная – пр-кт Социалистический – ул.Димитрова – пр-кт Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения;

по маршрутам №19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: пр-кт Ленина – ул.Молодежная – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении без изменения.

по троллейбусным маршрутам №1, 7: пр-кт Ленина – пр‑кт Строителей – «ост. пл.Победы», в обратном направлении: «ост. пл.Победы» – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам.

В День Победы, 9 мая, будут закрыты для движения несколько участков улиц:

по четной и нечетной проезжим частям пр-кта Ленина от ул.Молодежной до ул.Чкалова с 08.00 до 12.00;

по четной и нечетной сторонам пр-кта Ленина от пр-кта Строителей до ул.Гоголя с 13.00 до 16.00;

по пр-кту Социалистическому от пр-кта Строителей до ул.Молодежной с 08.30 до 13.00;

по ул.Чкалова от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина с 08.00 до 09.30;

по пр-кту Социалистическому от ул.Молодежной до ул.Мерзликина с 08.30 до 20.00;

по площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) с 11.00 до 15.00.

Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам:

по маршрутам №1, 10, 24, 25: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Гоголя – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – пр‑кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршрутам №29, 35, 53, 144: пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по троллейбусным маршрутам №1, 7: пр-кт Ленина – пр‑кт Строителей – «ост. пл.Победы», в обратном направлении: «ост. пл.Победы» – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту №41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №6: пр-кт Ленина – ул.Советская – пр‑кт Комсомольский – ул.Анатолия – «ост. Элеватор», в обратном направлении: «ост. Элеватор» – ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршрутам №33, 109, 109оп: пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;

по маршруту №78: пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский, далее – по маршруту;

по маршруту №19, 20: пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский –разворот на перекрестке с ул.Ползунова – «ост.пл. Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл.Спартака» – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршрутам;

по маршруту №55: «ост. пл.Победы» – пр-ктКрасноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – «ост. пл.Победы»;

по маршруту №27, 110: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – «ост. пл.Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл.Спартака-2» – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;

по маршруту №70: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.

Движение автобусов по автобусному маршруту №104ю будет организовано по следующей схеме: ул.Центральная – пр-кт Дзержинского – ул.Белинского, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул.Белинского – пр-кт Дзержинского – ул.Центральная, далее – по маршруту.