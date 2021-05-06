Время пикника! Делимся лучшими рецептами блюд на огне

Майские выходные в самом разгаре. Весенняя погода вызывает непреодолимое желание выйти с друзьями и близкими людьми на улицу. А тут и аппетит разыгрывается. «Вечерний Барнаул» подготовил для вас лучшие рецепты блюд на огне.

Говяжий шашлык

Фото: spoonacular.com

Пора превращать в открытую кухню лужайку на даче. Еда на огне получается совершенно особенной: она пахнет дымком, летом, отпуском, радостью. Так что старайтесь при каждой возможности выйти с ножом, доской и продуктами на улицу. Изучите наши рецепты – и у вас всё обязательно получится!

Советы и секреты

* Для шашлыков выбирайте прочный и достаточно вместительный мангал. Чтобы жар хорошо «обработал» мясо и не спалил его, расстояние от углей до шампуров должно быть примерно 15 см.

* Шампуры должны быть значительно длиннее, чем ширина мангала. Иначе есть вероятность, что при переворачивании, они могут соскользнуть и мясо окажется прямо на углях.

* Важен и правильный выбор углей для шашлыка. Не используйте древесину из неизвестных вам пород дерева и избегайте хвойные породы – они придадут шашлыкам смолистый аромат, это мало кому понравится. А вот угли из фруктовых деревьев – то, что нужно. Годится дуб, клён, берёза, ольха.

* Разжигая мангал, важно дождаться, чтобы угли раскалились до серого цвета.

* Насаживая мясо на шампуры, прижимать куски друг к другу очень тесно не нужно, лучше разместить между ними овощи. Если маринованному мясу будет слишком тесно на шампуре, оно приготовится неравномерно. При этом, если будет много свободного пространства вокруг кусков, небольшие куски могут сгореть!

* Укладывайте шампуры на мангал плотнее, но касаться друг друга мясо не должно. И не крутите шампуры слишком часто: пока на мясе не образуется румяная корочка с одной стороны, шашлык лучше не трогать. Жир, попадая на угли, может образовать пламя, мясо обгорит и будет горчить.

* Готовый шашлык, не снимая с шампуров, выложите на блюдо, накройте фольгой и оставьте на 3-5 мин. Потом уже подавайте – с лепёшками, овощами (свежими или запечёнными), соусами.

Шашлык из свинины с луком на маринаде с минеральной водой

Свинина с луком и минералкой

Фото: attuale.ru

Требуется: 1,2 кг свинины, 1 большая луковица, 120 мл минеральной газированной воды, 40 мл растительного масла, 10 г. соли, 5 г. свежемолотого чёрного перца. Для подачи:2-4 тонких армянских лаваша, 200 г. мясистых помидоров, 200 хрустящих огурчиков, 1 средняя сладкая красная луковица, свежий укроп, соус «Сацебели» для подачи.

Как приготовить: мясо нарежьте для шашлыка кубиками по 50-60 г. Переложите в миску. Для маринада добавьте нарезанный полукольцами лук, воду, масло, соль, перец. Оставьте мариноваться не менее 6 часов. Отряхните шашлык от маринада и нанизывайте мясо на шампуры. Жарьте на углях до полной готовности. Перед подачей, не снимая шашлык с шампуров, дайте мясу «отдохнуть» 5-7 мин. Выложите шашлык на большую деревянную разделочную доску, а рядом – лаваш, помидоры, огурцы и лук. Овощи и шашлык посыпьте мелко нарезанным укропом. Подавайте с сацебели.

Шашлыки из куриных бёдрышек на маринаде с минеральной водой

Шашлык из куриных бёдер

Фото: plovplov.com

Требуется: 1,2 кг куриного филе бедра без кожи, 12 г. соли, 2 г. свежемолотого чёрного перца, 150 г. лука, 25 мл растительного масла, 120 мл минеральной газированной воды, 2 тонких армянских лаваша, свежая зелень.

Как приготовить: куриное бедро для шашлыка нарежьте кубиками со стороной 5 см. Приправьте солью и перцем. Лук нарежьте полукольцами толщиной 1 см и добавьте к мясу. Для маринада добавьте растительное масло и газированную воду, перемешайте и оставьте минимум на 2 часа. Стряхните излишки маринада для шашлыка. Нанижите мясо на шампуры. Жарьте на углях, до полной готовности. Не пересушите шашлык! Перед подачей, не снимая с шампуров, дайте курице «отдохнуть» 5-7 мин. Подавайте с лавашом, посыпав мелко нарезанной зеленью.

Говяжий шашлык в чайном маринаде

Говяжий шашлык в чайном маринаде

Фото: pinme.ru

Требуется: 1 кг говяжьей шеи, 300 г. лука, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. листьев чая молочный улун, 200 мл минеральной газированной воды, сок половины лимона, 7 г. соли, 2 г. свежемолотого чёрного перца.

Как приготовить: мясо нарежьте кубиками со стороной 4-5 см. Переложите мясо в миску. Нарежьте лук полукольцами, чеснок натрите на мелкой терке. Для маринада, чтобы приготовить шашлык добавьте к мясу подготовленные овощи, чайные листья, минералку, лимонный сок, соль и перец. Все тщательно перемешивайте, чтобы чайные листья пропитались влагой и начали давать свой аромат. Уберите мясо в холодильник на 3-6 часов. Отряхните шашлык от маринада и нанижите мясо на шампуры. Жарьте на углях до полной готовности. Перед подачей, не снимая шашлык с шампуров, дайте мясу «отдохнуть» 5-7 мин.

Люля-кебаб из говядины с травами

Люля-кебаб с травами Фото: static.1000.menu

Требуется: 600 г. говяжьего фарша, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, по 3 веточки петрушки, укропа и тимьяна, 0,5 ч.л. красного острого перца, 1 ч.л. черного молотого перца, 1 ч.л. сладкой молотой парики, 1 ч.л. копчёной парики, 0,5 ч.л. сухой аджики, 30 мл оливкового масла, соль, сахар.

Как приготовить: лук и чеснок очистите и пропустите через мясорубку. Зелень промойте, обсушите. С веточек тимьяна оборвите листочки. Всю зелень мелко порубите. Соедините фарш, специи и пряности, лук, чеснок, зелень и оливковое масло, перемешайте. Фарш тщательно вымесите, а затем отбейте, сильно ударяя об стол. Нужно, чтобы из кусочков мяса выделился белок и фарш стал вязким и плотным. Соберите его в комок и уберите в холодильник на несколько часов. Весь фарш разделите на части. Сформируйте из них колбаски и нанижите их на деревянные шпажки. Тщательно обомните фарш, придавливая его рукой вокруг шпажек. Выложите кебабы на решетку-гриль и жарьте на мангале, поворачивая, со всех сторон. К кебабам подавайте сладкий маринованный лук, свежие помидоры, зелень.

Шашлык из говядины, маринованный в соевом соусе и газированной воде

Говядина в соевом маринаде Фото: banzay.ru

Требуется: 2 кг говядины, 500 г. лука, 300-400 мл минеральной газированной воды, 3 крупных помидоров + помидоры черри для приготовления шашлыка, 3 ст. л. соевого соуса, соль и свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: мясо для шашлыка нарежьте кубиками по 50-60 г. Помидоры нарежьте произвольно и сложите в большую миску, туда же переложите мясо. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте к мясу и хорошо перемешайте. Для маринада влейте соевый соус и минералку. Оставьте мариноваться на 4-6 часов. Отряхните шашлык от маринада и нанижите мясо на шампуры. Жарьте на углях до полной готовности. Перед подачей, не снимая шашлык с шампуров, дайте мясу «отдохнуть» 5-7 мин.

Куриный шашлык с острой тыквой

Шашлык из курицы с тыквой

Фото: img1.goodfon.com

Требуется: 300 г. тыквы, 300 г. куриного филе, 2 веточки тимьяна, 2 ст.л. мёда, 2 с.л. соуса табаско, 1 ч.л. молотой парики, 50 г. растительного масла, соль, перец.

Как приготовить: куриное филе промойте, обсушите и нарежьте кубиками со стороной 2 см. Замаринуйте с растительным маслом, солью, перцем и листочками тимьяна на 20 минут. Тыкву нарежьте кубиками со стороной 2 см. Соедините растительное масло, табаско, мед и маринуйте тыкву 20 минут. Деревянные шпажки замочите в воде на 15 минут. На шпажки нанижите попеременно тыкву и курицу. Готовьте мангале 7-10 минут (до готовности курицы). Подавайте с любимым соусом.

Курица на гриле с белым соусом

Курица на гриле с белым соусом

Фото: broilkingbbq.com.ru

Курицу весом 1,5-2 кг (бедра, голени и крылья) приправьте солью, перцем и соком лимона, оставьте на 30 минут. Для соуса: смешайте в миске 1/2 ст. майонеза, 2 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. хрена, 1 ст. л. сока лимона, 1/2 ч. л. сахара, щепотку молотого красного перца и соль по вкусу. Запалите мангал, приготовьте угли. Часть соуса перелейте в соусник, оставшимся смажьте курицу с помощью кисточки, выложив на решетку-гриль. Обжарьте, переверните и снова смажьте соусом. Доведите до готовности, подавайте с ставшимся соусом.

Говядина сладко-копчёная

Говядина сладко-копченая

Фото: attuale.ru

Говядину (1,5 кг) разрежьте на стейки, выложите на доску и слегка смажьте оливковым маслом. Соберите смесь специй: в чашке смешайте 1 ст. л. коричневого сахара, 1 ст. л. молотого тмина, 1 ст. л. копченой паприки, по 1 ч. л. гранулированного чеснока и луковой приправы. Натрите получившейся смесью мясо со всех сторон и оставьте на сутки в холодильнике. Запалите мангал, приготовьте угли. Выложите мясо на решетку и готовьте, стараясь не пересушить, до нужной степени прожарки (около 30 минут), переворачивая.