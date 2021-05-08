Барнаульцы всё ещё могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году

Горожане до 30 мая 2021 года могут выбрать для благоустройства одну из предложенных 39 общественных территорий.

Фото: istockphoto

Принять участие в голосовании могут жители Барнаула при достижении 14-летнего возраста.

Жители Барнаула могут сами решить, что благоустроить: набережную Речного вокзала, парк «Зеленый сквер» на площади Октября, Сиреневый бульвар, парк «Юбилейный», зеленую зону на проспекте Космонавтов, аллею на улице Георгиева или сквер «Победы». Уже более 3000 горожан сделали свой выбор.

Как это сделать?

Если вы еще не приняли участие в этом голосовании, «Вечерний Барнаул» рассказывает подробную инструкцию по интернет-голосованию.

Принять участие в голосовании могут жители Барнаула при достижении 14-летнего возраста.

На главной странице сайта za.gorodsreda.ru. нажмите кнопку «Голосовать».

Выберите Барнаул, ознакомьтесь со списком объектов и выберите тот, за который хотите отдать голос.

Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши ФИО, адрес электронной почты, и подтвердив номер телефона. Ваш голос будет принят сразу после входа через «Госуслуги» или подтверждения номера телефона.

Также можно проголосовать на официальном сайте города в разделе «Голосование по выбору объектов благоустройства».

Голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, с помощью какого ресурса проголосовал как проголосовал житель – через ЕСИА, на официальном сайте, по номеру телефона или с помощью волонтера.

Важно помнить, что каждый гражданин может отдать только один голос за общественную территорию.

Получить консультацию можно по бесплатному телефону круглосуточной горячей линии: 8 (800) 600-20-13.