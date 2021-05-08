Барнаульцы всё ещё могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году

Горожане до 30 мая 2021 года могут выбрать для благоустройства одну из предложенных 39 общественных территорий.
Принять участие в голосовании могут жители Барнаула при достижении 14-летнего возраста.
Жители Барнаула могут сами решить, что благоустроить: набережную Речного вокзала, парк «Зеленый сквер» на площади Октября, Сиреневый бульвар, парк «Юбилейный», зеленую зону на проспекте Космонавтов, аллею на улице Георгиева или сквер «Победы». Уже более 3000 горожан сделали свой выбор.
Как это сделать?
Если вы еще не приняли участие в этом голосовании, «Вечерний Барнаул» рассказывает подробную инструкцию по интернет-голосованию.
Голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, с помощью какого ресурса проголосовал как проголосовал житель – через ЕСИА, на официальном сайте, по номеру телефона или с помощью волонтера.Важно помнить, что каждый гражданин может отдать только один голос за общественную территорию.
Получить консультацию можно по бесплатному телефону круглосуточной горячей линии: 8 (800) 600-20-13.