Передвижные пункты вакцинации от COVID-19 начали работу в пригороде Центрального район

Чтобы поставить прививку, с собой нужно взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
8 и 10 мая 2021 года в пригороде Центрального района начинают работать передвижные пункты вакцинации от короновируса, пишет пресс-служба мэрии.
Передвижные пункты работают по адресам:
Отметим, что прививку нельзя ставить гражданам с симптомами ОРВИ и во время обострения хронических заболеваний. Каждому выдадут памятку о прохождении вакцинации и о дате повторной прививки.
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