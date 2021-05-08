Передвижные пункты вакцинации от COVID-19 начали работу в пригороде Центрального район

Чтобы поставить прививку, с собой нужно взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

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8 и 10 мая 2021 года в пригороде Центрального района начинают работать передвижные пункты вакцинации от короновируса, пишет пресс-служба мэрии.

Передвижные пункты работают по адресам:

п.Черницк, на базе ФАПа ул. Новостройка, 2а (8 мая с 8:00 до 14:00);

п.Сибирская долина, на базе ТОС «Сибирская долина» ул. Житомирская, 26а (10 мая с 10:00 до 14:00).

Отметим, что прививку нельзя ставить гражданам с симптомами ОРВИ и во время обострения хронических заболеваний. Каждому выдадут памятку о прохождении вакцинации и о дате повторной прививки.

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