Рассказываем, как будут работать мобильные пункты вакцинации в Барнауле на майских праздниках

Минздрав Алтайского края опубликовал изменённый режим работы мобильных ФАПов, проводящих вакцинацию.

Мобильный пункт вакцинации возле ТЦ «Пионер»: 1, 2, 3 мая не работает, с 4 мая работает с 10 до 16 часов.

Мобильный пункт вакцинации возле ТЦ «Весна»: работает все праздничные дни с 10 до 16 часов.

Мобильный пункт вакцинации на площади Сахарова: работает 1, 2, 3 мая и 8, 9, 10 мая с 10 до 16 часов.

Мобильный пункт вакцинации в посёлке Южный прекратил работу с 29 апреля.

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