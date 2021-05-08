Вячеслав Франк поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с наступающим 76-летием Победы в Великой Отечественной войне ветерана Матрену Егоровну Андрейченко. Он пожелал Матрене Егоровне крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего, а также вручил цветы, подарки от Губернатора Алтайского края и от администрации Барнаула.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Матрена Егоровна попала на фронт в 1942 году, служила в 312-й стрелковой дивизии медсестрой до 1945 года. Участвовала в освобождении городов: Ржев, Великие Луки, Смоленск, Орша, Могилев, Варшава, Краков, дошла до Германии. После войны вернулась в Алтайский край, окончила сельхозинститут и работала агрономом. В 1962 году переехала в Барнаул и до выхода на пенсию работала инспектором краевого отдела народного образования. Более 20 лет является активистом ветеранского движения. Ее деятельность отмечена медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом». Является создателем и членом совета музея гимназии № 74. В 2015 году Матрене Егоровне присвоено звание «Почетный гражданин города Барнаула». Несмотря на свой возраст, Матрена Егоровна энергична, жизнерадостна, ведет активную общественную жизнь, участвует в патриотическом воспитании молодежи.

В рамках акции «Парад у дома ветерана» во дворе Матрены Андрейченко прошли показательные выступления взвода почетного караула Барнаульского юридического института МВД России, прозвучали песни военных лет и поздравления с Днем Победы.

«Спасибо всем, кто помнит подвиг воинов, прошедших этот страшный путь. Сегодня важно жить честно и достойно, на благо Родине, никогда не забывать нашу победу и пронести эту память сквозь поколения», — обратилась Матрена Егоровна с напутственным словом ко всем присутствующим.

Выступления почетного караула в рамках патриотической акции состоялись также для ветеранов Великой Отечественной войны Льва Малиновского, Надежды Мордовцевой и Альберта Лисафина. Вместе с ветеранами слушали песни о войне и наблюдали за выступлениями их близкие, соседи и просто прохожие.

Напомним, акция «Парад у дома ветерана» посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проводится в краевой столице второй год. Это федеральная инициатива, которую в Алтайском крае поддержали участники регионального проекта «Победа в каждом из нас», Алтайское региональное отделение «Волонтеры Победы», администрация Барнаула.