Фоторепортаж: как прошло возложение цветов к Мемориалу Славы

В День Победы в Барнауле праздничные мероприятия по традиции всегда начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

Фото: Михаил Полубедов

Камера нашего фотокорреспондента уловила каждый взгляд – глубокий, с грустью и радостью одновременно. Нас всех объединят одна боль утрат, одна память и она всеобщая радость Победы.

«Вечерний Барнаул» подготовил для вас яркий и трогательный фотообзор для тех, кто не смог почтить память павших у Мемориала Славы.