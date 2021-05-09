Напоминаем, где сегодня в Барнауле пройдут праздничные фейерверки в честь Дня Победы

Сегодня барнаульцы и гости города смогут увидеть салют в пяти районах города.

Фото: canva.com

Чтобы соблюсти требование Роспотребнадзора и не допустить массового скопления людей, салюты проведут на нескольких площадках.

В Железнодорожном районе фейерверк можно будет наблюдать на площади Сахарова, в Центральном — по адресу улица Чайковского, 21 (площадь перед ДК), в Октябрьском — улица Титова, 9, в Индустриальном и Ленинском районах — в парках «Лесная сказка» и «Арлекино». Начало фейерверков — в 22:00, пишет пресс-служба мэрии.

Уважаемые барнаульцы и гости города! Убедительно просим вас не забывать о действующих ограничениях и рекомендациях Роспотребнадзора, использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.