Вячеслав Франк поздравляет барнаульцев с Днем Победы

Уважаемые барнаульцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Фото: barnaul.org

9 мая 1945 года – особая дата в истории, объединившая боль утрат, радость Победы, гордость общенародным подвигом. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кому обязаны сегодняшней мирной жизнью.

Поклонения и восхищения достоин каждый, кто бил врага на фронте, приближал Победу в тылу, восстанавливал народное хозяйство. Мужество и героизм, сила духа и верность долгу навсегда останутся ярким примером любви к Родине. На страницах городской истории навсегда запечатлен трудовой героизм барнаульцев в годы войны.

Память о Великой Победе объединяет нас, дает силы преодолевать любые испытания и идти вперед. Мы обязаны достойно продолжать традиции старшего поколения, для которого высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность родной страны.

Желаю здоровья, счастья, благополучия. Пусть всегда будет мирным небо над нашей страной!

Глава города В.Г. Франк





