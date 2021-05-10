Размер банковских вкладов: на Алтае меньше, чем в Москве в 10 раз

Рейтинговое агентство «РИА-Рейтинг» опубликовало данные об объеме депозитов в разных регионах России за 1 квартал 2021 года.

Фото: u-f.ru

Алтайский край занял в списке 70-е место с размером банковского вклада на душу населения в 92 тыс. рублей. Из регионов Сибири меньше среднедушевой размер банковских накоплений только в Забайкальском крае (86,2 тыс. руб.) и Республике Алтай (49,3 тыс. руб.).

Лидерами стали Москва – 968 тыс. рублей, Санкт-Петербург – 484,3 тыс. руб. и Магаданская область – более 365 тыс. руб. В среднем по России размер депозита составило 230,5 тыс. рублей в пересчете на каждого жителя страны.

Как свидетельствуют результаты рейтинга, средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. По мнению эжкспертов, кардинальное отставание всей остальной России от Москвы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан – миллионеров и миллиардеров, которые преимущественно живут в Москве, и соответственно в столице формируют свои очень большие сбережения.

В целом в столице проживает примерно 10 процентов населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более половины). По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультра-богачами, то есть у обычных москвичей сбережения составляют примерно 500 тысяч в среднем на человека.

При этом в последний год Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост, который выше среднероссийской динамики. Таким образом, самые богатые регионы продолжают ускоренно наращивать вклады.