Соцсети: на въезде в Барнаул образовалась огромная пробка

Триумфальное возвращение барнаульцев с длинных выходных вызвало большое затор на дороге.

Фото: canva.com

Сегодня заканчиваются майские выходные и барнаульцы стали массово возвращаться домой. Видимо, поэтому на въезде в Барнаул со стороны аэропорта сегодня, 10 мая, образовалась большая пробка.

По сообщениям очевидцев портала «barnaul.insta», затор растянулся от поселка Спутник до поворота на ул. Власихинскую у ТРЦ «Арена». Отмечено, что местами участки дороги занимает дорожная техника, но сильных проблем движению она не создает.

Также, сообщается, что помимо этого участка, серьезная пробка образовалась на Змеиногорском тракте. В районе «Авальмана» машины стоят в обе стороны.