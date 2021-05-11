158 пожаров ликвидировали в Алтайском крае за сутки

В ГУ МЧС по региону предупредили, что высокая пожароопасность сохраняется.

Согласно прогнозу, в Алтайском крае с 12 по 14 мая 2021 года на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 158 пожаров, более 120 из них — возгорания прошлогодней травы или мусора. В крае вели работу 909 патрульных групп, 164 патрульно-маневренные группы, 36 патрульно-контрольных групп. Патрульными группами было выявлено около 50 «травяных» пожаров, патрульно-маневренными группами потушено 40 пожаров. По результатам работы надзорных органов составлено 14 протоколов по административным правонарушениям. Для защиты населённых пунктов от огня выставлены временные посты, на которых на данный момент несут дежурство 83 человека личного состава пожарных подразделений. Также огнеборцы на временных постах ведут активную профилактическую работу с населением. В ряде пожарно-спасательных отрядов дополнительно введён резерв боевой техники и личного состава.

В работе по стабилизации обстановки активно участвуют представители администраций, добровольные пожарные, сотрудники правоохранительных органов и других служб. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в усиленном режиме. При мониторинге обстановки применяется беспилотная авиация.

На базе Главного управления функционирует межведомственный оперативный штаб по пресечению нарушений требований пожарной безопасности и пресечению возгораний сухой растительности в который входят представители ГУ МВД, Росгвардии, Минприроды, Россельхознадзора.

В сложившихся обстоятельствах каждому важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности. Сухая, ветреная погода и небрежное обращение с огнем даже на удаленном расстоянии от построек может привести не только к уничтожению имущества, но и гибели человека. Напоминаем, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.