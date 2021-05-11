Алтайские коммунисты – самые богатые. Самые бедные – «эсеры»

Алтайский крайизбирком опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений политических партий по итогам 2020 года. Отметим, что эти данные были представлены в Избирательную комиссию Алтайского края самими реготделениями партий.

Фото: canva.com

Как выяснилось, денежные средства имеются на счетах пяти партий, которые по закону получают государственную помощь из федерального бюджета. При этом самой богатой в Алтайском крае традиционно, на протяжение многих последних лет, является КПРФ. К концу прошлого года на региональном счете компартии числилось 41, 4 млн. рублей. Это почти впятеро (!) выше суммы всех совокупных финансовых средств остальных политических партий, работающих в крае, включая и «Единую Россию».

К слову, у «партии власти» остаток средств едва приближается к 7,5 млн. рублей. Третье место занимают жириновцы со 196,7 тыс. рублей. Затем идет «Яблоко» (81 тыс. рублей). А замыкает «финансовый рейтинг» политических партий в Алтайском крае «Справедливая Россия» (еще до объединения) с 62 547 руб. и 76 копейками.