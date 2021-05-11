В Барнауле в 2024 году появится новая ледовая арена

11 мая министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что до конца месяца на конкурсной основе должен быть определен подрядчик по строительству новой ледовой арены в столице края.

Фото: canva.com

– Мы очень рассчитываем, что процедура не затянется и подрядчик будет выбран с первого раза, – выразил надежду краевой министр, отметив, что деньги, необходимые для окончания строительства, имеются.

По словам Перфильева, на возведение арены потребуется 720 млн рублей, причем уже в этом году предполагается освоить не менее 150 млн рублей.

Многострадальный объект по адресу: пр-т Сибирский, 52, в случае заключения контракта должен быть построен к середине 2024 года (36 месяцев со дня заключение контракта).

Сегодня в краевом центре функционируют две крупных круглогодичных ледовых площадки – Титов-Арена и Карандин-Арена. Однако очевидно, что для растущего 600-тысячного Барнаула этого совершенно недостаточно.