В виртуальном зале Алтайской филармонии покажут киноконцерт

12 мая Государственная Филармония Алтайского края приглашает на очередную встречу в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». На этот раз здесь будет транслироваться программа «Кинотеатр Эдуарда Артемьева», которая состоялась 9 апреля.

Эдуард Артемьев. Фото: edwardartemiev.ru

Программа представляет собой грандиозное музыкальное полотно, сотканное из мелодий живого классика. Здесь в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии и Московского государственного академического камерного хора прозвучат мелодии из таких фильмов, как «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда №17» и многих других.

Музыка Артемьева будет звучать на фоне наиболее ярких эпизодов знаменитых кинолент с участием плеяды великолепных российских актеров: Олега Табакова, Никиты Михалкова, Олега Янковского, Вячеслава Тихонова, Елены Соловей, Олега Меньшикова, Александра Кайдановского, Чулпан Хаматовой, Нонны Мордюковой, Анатолия Солоницына, Родиона Нахапетова, Данилы Козловского и других.

Специально для съемок киноконцерта Музеем кино были оцифрованы оригинальные афиши фильмов, составляющих золотую коллекцию отечественного кинематографа. Кроме гениальной музыки в исключительном исполнении зрителей ждет душевный разговор между Эдуардом Артемьевым и его друзьями – актером и кинорежиссером Александром Адабашьяном, дирижером Сергеем Скрипкой и пианисткой Басинией Шульман.

В съемках киноконцерта приняли участие более 130 человек.

Трансляция программы в стенах филармонии состоится 12 мая в 15.00. Вход свободный.