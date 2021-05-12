Жителей Алтайского края предупредили о возможном резком похолодании

Синоптики Алтайского ЦГМС опубликовали штормовое предупреждение: 13 и 15 мая при прояснении на территории края возможны заморозки до -2° С.

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Весенний период для всех регионов отличается неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление — похолоданием и заморозками.

Прежде всего следует обратить внимание на пожарную безопасность. В межсезонье пожары возможны при неправильной эксплуатации электрооборудования, во время холодов многократно возрастает нагрузка на электросети. Ситуация, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может привести к замыканию электропроводки и пожару. Необходимо проверить исправность электрической проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях. Самодельные электроприборы недопустимы для эксплуатации, они опасны всегда. В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы (электроплиты, обогреватели, кипятильники и т. д.).

Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению: нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра взрослых. ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства, металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. Нельзя хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы, перекаливать печи.