Новую остановку временно назначат для пригородных электропоездов в Алтайском крае

Это связано с проведением второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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Новую остановку «Гребной канал» назначат с 17 по 24 мая 2021 года для пригородных электропоездов:

№ 6010 ежедневным сообщением Барнаул — Озерки (отправление в 7:15, прибытие на остановочный пункт Гребной канал в 7:27);

№ 6224 сообщением Барнаул — Заринская (отправление в 8:29, прибытие на остановочный пункт Гребной канал в 8:41). Электропоезд курсирует ежедневно, кроме вторника и пятницы;

№ 6012 ежедневным сообщением Барнаул — Красный Боец (отправление в 9:12, прибытие на остановочный пункт Гребной канал в 9:24);

№ 6226 ежедневным сообщением Барнаул — Артышта-2 (отправление в 9:44, прибытие на остановочный пункт Гребной канал в 9:56);

№ 6014 ежедневным сообщением Барнаул — Красный Боец (отправление в 12:28 прибытие на остановочный пункт Гребной канал в 12:40).

Время отправления и прибытия указанных поездов со станций Алтайского края изменится не более чем на 2 минуты.

В Министерстве транспорта региона отметили, что стоимость полного билета от станции Барнаул до остановочного пункта Гребной канал составит 20 рублей, для школьников и студентов очного обучения (при наличии студенческого билета или справки из образовательного учреждения) — 10 рублей, для детей от 5 до 7 лет — 5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Расписание об изменении остальных пригородных поездов можно получить на официальном сайте компании «Алтай-Пригород», по телефону 8 (3852) 29-21-68 или в пригородных кассах.