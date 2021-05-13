Новую остановку временно назначат для пригородных электропоездов в Алтайском крае

Это связано с проведением второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Новую остановку «Гребной канал» назначат с 17 по 24 мая 2021 года для пригородных электропоездов:
Время отправления и прибытия указанных поездов со станций Алтайского края изменится не более чем на 2 минуты.
В Министерстве транспорта региона отметили, что стоимость полного билета от станции Барнаул до остановочного пункта Гребной канал составит 20 рублей, для школьников и студентов очного обучения (при наличии студенческого билета или справки из образовательного учреждения) — 10 рублей, для детей от 5 до 7 лет — 5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.
Расписание об изменении остальных пригородных поездов можно получить на официальном сайте компании «Алтай-Пригород», по телефону 8 (3852) 29-21-68 или в пригородных кассах.