В Барнауле ищут неплательщиков штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции вместе со службой судебных приставов на улицах Барнаула выявляют неплательщиков штрафов.

Фото: lenta.ru

Проверки продлятся до 14 мая 2021 года.

Барнаульская Госавтоинспекция напоминает, что статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определена обязанность уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить по адресу: ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 114, а также на портале «Госуслуги».