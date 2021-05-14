Театр Вахтангова показал первый спектакль барнаульских гастролей

С 13 по 16 мая Барнаул принимает гастроли легендарного театра им. Вахтангова. В эти дни на площадке Алтайского краевого театра драмы и Молодежного театра Алтая проходят показы четырех, пожалуй, самых громких спектаклей из репертуара вахтанговцев («Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Наш класс» и «Крик лангусты»). В нашем городе гастрольный проект был открыт спектаклем Римаса Туминаса «Евгений Онегин».

Этот спектакль был поставлен в 2013 году. За восемь лет своего существования он объехал практически весь мир – пушкинскому роману в прочтении Туминаса рукоплескали в США, Англии, Италии, Германии, Франции, Израиле, Венгрии и даже в Китае, где «Евгения Онегина» принимали особенно горячо. Режиссер явно не описывает пушкинскую эпоху, он на эту тему фантазирует, представляя сюжет как цепь сновидений, помещая героев в атмосферу гротеска и мрачноватого юмора. Он словно переводит поэтический текст на прозаический язык, пытается прочесть Пушкина более приземленно.

Барнаульская публика приняла вахтанговскую трактовку «энциклопедии русской жизни» довольно тепло. То и дело зал рукоплескал репликам знаковых пушкинских персонажей, а иногда и просто появлению на сцене известных актеров театра и кино – таких как Сергей Маковецкий, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Ирина Купченко.





































































Фото: Ярослав Махначёв

«Большие гастроли» в Барнауле организованы «Росконцертом» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Гастроли приурочены к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова, юбилей которого будет отмечаться 13 ноября 2021 года. Совпали они и со 100-летием Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, который отправится в Москву с ответным визитом 16 и 17 июня и покажет на исторической сцене театра имени Евгения Вахтангова два спектакля: «И разыгрались же в поле кони…» и «Укрощение строптивой».