В Алтайском крае подвели итоги весенней охоты

Она завершилась 6 мая. По словам замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления охотничьего хозяйства Максима Катернюка, в этом году в России и Алтайском крае вступили новые правила охоты. Причём изменения и ограничения коснулись не только весенней охоты, но и осенней, а также охоты на определённые виды копытных животных.

Фото: canva.com

— Мы традиционно старались вводить ограничения с учётом мнения экологов, рекомендаций учёных и на основании своих исследований и мониторингов, — подчеркнул Катернюк.

В этом году для весенней охоты были выделены 3 компактные зоны, где и велась добыча перелётного гуся, водоплавающей и боровой дичи. По данным минприроды, в крае в настоящее время зарегистрировано около 70 тыс. охотников. На весенней охоте треть традиционно составляют приезжие охотники, из соседних регионов Сибири — Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Приезжают поохотиться к нам гости из Казахстана и даже из Москвы и Санкт-Петербурга.

Максим Катернюк

— К сожалению, штатных сотрудников, егерей не хватает. Правда, введение в этом году территориальных ограничений позволило усилить контроль за соблюдением правил охоты, — заметил Максим Катернюк.

Он также сообщил, что впервые в этом году была создана специализированная оперативная группа, которая контролировала соблюдение законодательства в сфере охоты. Всего же в апреле-мае было выявлено около 80 случаев правонарушений, возбуждено одно уголовное дело.

— Культура охотников улучшается, они становятся более правопослушными и ответственными, а поэтому правонарушений становится год от года всё меньше, — констатировал замминистра.