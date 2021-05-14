Выставка «Кощеево царство» открылась в художественном музее

Это персональная выставка Аллы Кощеевой в рамках социального проекта музея «Мы равны».

Фото: Олег Укладов

Социальный проект музея «Мы равны» знакомит посетителей с творческими работами, созданными молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Выставка «Кощеево царство» — вторая выставка Кощеевой Аллы в художественном музее. В экспозиции представлено 23 работы.

Алле Кощеевой 14 лет. Она родилась с особенностями физического развития — врождённой аплазией предплечий и кистей обеих рук. С раннего детства мама Аллы, Елена Алексеевна, сделала разные виды творчества постоянной величиной их жизни. Знакомство в 2010 году с художником-кукольником Борисом Щербаковым переросло в профессиональное обучение живописи. В работе Алла использует специальные приспособления для рук, изобретённые учителем, и рисует в особой технике.

Фото: Художественный музей

Излюбленным мотивом творчества юной художницы является природа и животный мир нашей планеты. В рисунках Аллы оживает уникальный фантазийный мир, созданный её богатым воображением. Вдохновляясь разнообразием животного мира нашей планеты, она наполняет его причудливыми существами: птицеящерами, водяными, чудо-рыбами. В этом сказочном мире кипит бурная насыщенная жизнь, а существа живут в гармоничной связи друг с другом. Мягкие плавные линии и сочные чистые цвета — главные союзники юной художницы. Картины Аллы наполнены теплотой и искренней любовью к окружающему миру. Мозаичное многоцветье её рисунков несёт в себе огромную энергию счастья.

Творческие устремления Аллы Кощеевой очень разнообразны. Вместе с мамой они делают кукол для театра «Синеглазка», сами сочиняют сказки и делают для них декорации. У девушки много творческих планов, которые обязательно сбудутся. Ведь она умеет не только мечтать, но и добиваться исполнения каждой своей мечты. Выставка работает по адресу ул. Горького, 16 и продлится до 5 июня.