Врач назвал продукты, снижающие давление

К ним относятся яблоки, свёкла, курага, сельдь, бобовые и многое другое.

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По словам нутрициолога Александра Мирошникова, некоторые продукты могут оказаться полезными при гипертонии. Они позволяют снижать давление.

К таким продуктам относятся яблоки. Они содержат пектин, который благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление. Для профилактики гипертонии можно съедать одно-два яблока в день.

Свёкла тоже содержит пектин. В ней также имеется оксид азота, который влияет на расширение сосудов, утверждает эксперт.

Также полезным продуктом при гипертонии является курага. В ней содержится калий, который способствует регулированию работы сердечной мышцы и расширению сосудов.

Пользу принесёт и жирная кислота омега-3, которой много в сельди. Однако, когда давление повышается, все-таки лучше отказаться даже от слабосолёной сельди.

Александр Мирошников также посоветовал гипертоникам употреблять в пищу бобовые и нут с высоким содержанием растительного белка, а соль заменить сухой и измельчённой морской капустой.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу, пишет «Российская газета».