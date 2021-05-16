Концерт органной и камерной музыки представят барнаульцам

Концертный зал филармонии приглашает 17 мая на программу «Скрипка & Орган».

Фото: pixy.org

Новосибирские музыканты — скрипачка Мария Баева-Кузнецова и органистки Ольга Колесникова и Алла Морозова — исполнят произведения Августа Риттера, Юлиуса Ройбке, Марселя Дюпре, Карла Хойера и других.

Скрипка и орган соединятся в стенах филармонии в изысканной программе из сочинений композиторов французского и немецкого романтизма. Музыканты раскроют для вас все грани этой удивительной музыки. Вас ждёт многообразие стилей и жанров.

Мария Баева-Кузнецова

Фото: pixy.org

Ольга Колесникова

Фото: pixy.org

Ольга Колесникова окончила Новосибирскую консерваторию им. М. И. Глинки по специальности «орган». Алла Морозова окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова, является магистрантом Новосибирской консерватории. Специализируется на исполнении французской органной музыки рубежа XIX–XX веков и редко исполняемой музыки русских композиторов XX века. Скрипачка Мария Баева-Кузнецова — студентка Новосибирской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов в Париже, Берлине, Москве. Начало концерта в 18:30. Возрастное ограничение 12+.