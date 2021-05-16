Женщина погибла на пожаре в Алтайском крае

Сообщение о возгорании на станции Озерки в Тальменском районе поступило поздно.

Серьёзный пожар произошёл ночью 16 мая 2021 года. На момент прибытия пожарных дом, надворные постройки уже горели открытым огнем, была угроза и соседним строениям.

В результате пожара серьёзно пострадали постройки на двух соседних участках. На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины. Причину случившегося ещё предстоит установить.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что в регионе до 19 мая 2021 года сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), особый противопожарный режим продолжает действовать. В условиях сухой и ветреной погоды даже небольшое возгорание может обернуться настоящей бедой.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19.