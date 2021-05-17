Футболист из Барнаула, подаривший 8-летней девочке протез, встретился с ней на стадионе «Открытие Банк Арена»

Александр Соболев вручил во время встречи Ксюше Стебуновой именную футболку со своим автографом.

Российский футболист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной России, оплатил протез подопечной фонда «Спартак — детям» и пригласил её на стадион «Открытие Банк Арена».

8-летняя Ксюша Стебунова приехала с родителями в Москву из села Верх-Катунское Бийского района Алтайского края, чтобы установить протез предплечья.

Александр Соболев встретился с семьёй Стебуновых на стадионе «Открытие Банк Арене». Недавно у Ксюши был день рождения, поэтому футболист постарался сделать встречу для девочки незабываемой.

После экскурсии по музею клуба гости отправились в зал для пресс-конференций, где Саша вручил Ксюше подарок — именную футболку со своим автографом. Затем её ждал ещё один сюрприз: на табло стадиона Ксюша увидела поздравление с днём рождения. Не обошлось и без праздничного торта для именинницы в уютной обстановке спартаковского спортбара, пишет официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва.