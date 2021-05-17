Житель Алтайского края убил и обокрал пенсионерку, а затем сжёг её дом

Поджог 35-летний житель Мамонтовского района совершил, чтобы скрыть следы убийства.

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Пожар в частном доме произошёл вечером 12 мая 2021 года в одном из сел Мамонтовского района. После того как пожар потушили, в строении было найдено тело 84-летней хозяйки. При осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти на теле потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель.

Предварительно установлено, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый проник в дом пожилой женщины, чтобы украсть у неё деньги. Злоумышленник нанёс пенсионерке несколько ранений в шею, после чего завладел её имуществом. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг дом и скрылся.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи ведут сбор доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, пишет Следком по Алтайскому краю.