Аллею Памяти открыли в барнаульской школе

Она посвящена героическому подвигу воинов, в 1941–1945 годах отстоявших независимость Родины, и выпускников, погибших в локальных конфликтах.

Учащиеся школы № 60 имени Владимира Завьялова и гости перед торжественным открытием Аллеи Памяти провели траурную акцию «Казань, мы с тобой» и почтили минутой молчания погибших при теракте 11 мая 2021 года в гимназии № 175 г. Казани. В мероприятии участвовал депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев.

Почётное право посадить рябину предоставили представителям регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае, ветеранам боевых действий на Северном Кавказе Константину Гиршу и Евгению Кузнецову.

Участники проекта заложили плодово-ягодную Аллею Памяти, высадили цветы. За деревьями будут ухаживать школьники вместе с волонтёрами.

Проект «Аллея Памяти» посвящен выпускникам школы, которые погибли в локальных конфликтах. С 2013 года школа носит имя Владимира Завьялова, который погиб 31 января 1988 года, выполняя воинский долг в Афганистане и награждён орденом Красной Звезды. В 1990 году был открыт бюст героя, в 1994-м на школе появилась мемориальная доска. Другой выпускник, Вячеслав Сальников, погиб 2 февраля 1995 года при штурме Грозного, награждён орденом Мужества, в 1999 году открыта мемориальная доска. Проект также посвящён памяти первым учителям школы, безвременно ушедшим из жизни: участнику Великой Отечественной войны, первому директору школы Василию Третьякову, первому заместителю директора по УВР Раисе Тебякиной, учителям Николаю Куренкову, Николаю Юрченко, Алле Медновой и другим, пишет пресс-служба мэрии.