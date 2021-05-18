Первый бесколодезный пожарный гидрант установили в Барнауле

Уникальное для города современное устройство пожаротушения смонтировано рядом с пожарной частью на улице Юрина.

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле появился первый пожарный гидрант, для которого не нужен специальный колодец.

«Гидрант выполнен с двойным запиранием. Преимущество устройств такого типа заключается в наличии шара — пассивного запирающего элемента, на который давит вода. Активный элемент управляется сверху стандартным стендером. При вращении маховика опускается запорный элемент и притапливает шар, а вода идёт вверх — в пожарный рукав. Поднимая активный элемент, вода перекрывается шаром и нижней частью запорного элемента. При полном перекрытии выпускное отверстие совмещается с пазом, и невостребованная вода из стояка гидранта сливается», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Для сибирского климата такие гидранты очень эффективны: когда устройство не используется для пожаротушения, в нём нет воды, и при минусовых температурах оно не перемёрзнет. Кроме того, благодаря запирающему клапану-шару ревизию гидранта можно проводить без отключения подачи воды, пишет пресс-служба мэрии.