В Барнауле на Мало-Тобольской для гостей и участников Кубка мира по гребле представят насыщенную программу

Буклеты с программой соревнований и досуговых мероприятий будут распространять в гостиницах среди спортсменов и других гостей масштабного спортивного события.

Программу представят в дни проведения в Барнауле II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ с 20 по 23 мая для гостей и жителей города.

Основной событийной площадкой станет пешеходная улица Мало-Тобольская. Здесь представят программу «Барнаул — туристический», которая познакомит гостей с туристическим потенциалом города и края.

Первый день пройдёт под девизом «Барнаул спортивный!». Во второй гости больше узнают о Барнауле как сибирском городе, об Алтайском крае. В субботу, 22 мая, в Барнауле состоится Всероссийская акция «Ночь музеев», мероприятия на Мало-Тобольской будут посвящены истории города. Заключительный день пройдёт под знаком исторической роли Барнаула в Великой Победе.

На площадке в течение дня состоятся конкурсы, викторины, презентации и шоу. Будут организованы мастер-классы от ресторации «Горная аптека», музея шоколадного мастерства, музея «Мир времени» и других, кулинарные и спортивные мастер-классы.

На уличном экране покажут фильмы о Барнауле и Алтайском крае. Также будут транслировать репортажи о заездах спортсменов.

Вечером каждого дня музыкальную программу представят барнаульские группы («Территория 122», «Волны», Yess Band, «Брусничный мед» и др.).

Все четыре дня на улице Мало-Тобольской будет работать выставка-ярмарка продукции алтайских товаропроизводителей. Планируется разместить 30 торговых точек.

В досуговую программу включены и мероприятия, которые можно посетить в эти дни в других точках города. В их числе музейные выставки, концерты, спектакли. Развлекательные программы подготовят в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Ежедневно будут организованы пешеходные экскурсии по городу на русском и английском языках, места сбора участников обозначены в программе, пишет пресс-служба мэрии.