Барнаул украсили к проведению II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Улицы украсили плакатами, флажками и другими элементами с символикой II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования пройдут с 20 по 23 мая 2021 года на барнаульском гребном канале.

Для создания праздничного настроения у горожан и гостей Барнаула флаги белого и голубого цвета разместили на основных магистралях города, а также на въезде в столицу Алтайского края. На рекламных конструкциях закрепили плакаты, на которых рядом с официальным логотипом соревнований изображены фотографии выдающихся спортсменов, легенд спорта из разных стран, а также действующих спортсменов России рядом с воспитанниками барнаульской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко, пишет пресс-служба мэрии.