Онколог рассказал о признаках развития рака поджелудочной железы

Врач-хирург и онколог Иван Карасёв рассказал, что выдаёт появление одного из самых опасных видов онкологии — рака поджелудочной железы.

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По словам эксперта, недуг характеризуется образованием злокачественной опухоли из железистых клеток поджелудочной железы, а также эпителиальной ткани выводных протоков.

В группу риска входят пожилые люди старше 60 лет. На сегодняшний день учёные не выявили точные причины развития болезни, но увеличению риска заболевания способствуют курение, злоупотребление алкоголем, преобладание в рационе жирной пищи и отсутствие достаточного количества фруктов и овощей. Кроме того, среди факторов риска — сахарный диабет, болезни желчевыводящих путей, цирроз печени, а также предраковые состояния поджелудочной железы (аденомы и кисты, хронический панкреатит).

Онколог утверждает, что один из основных симптомов недуга — боль, связанная с прорастанием опухоли сквозь нервные окончания или их сдавлением.

«Локализация болей зависит от расположения опухоли. Чаще всего боль усиливается ночью в положении на спине, а также после приёма слишком жирной пищи и алкоголя», — отметил Иван Карасёв.

Зачастую при развитии заболевания человек начинает отказываться от мяса, жирной пищи. Кроме того, после еды может возникать тошнота, рвота, изжога.

Другие признаки недуга: изменение цвета кожи (от жёлтого до зеленоватого), окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к пище, пишет «Российская газета».