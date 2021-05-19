По олимпийскому принципу. В фестивале единоборств главное не победа, а участие

Три дня в СК «Темп» проходил XII Международный фестиваль единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков». В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие глава Барнаула Вячеслав Франк и начальник Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Каждая федерация провела свой турнир. Фото: Ярослав Махначёв.

Нашли общий язык

В двенадцатый раз в Барнауле собрались вместе представители различных видов единоборств, чтобы провести единый фестиваль. Наш опыт можно считать уникальным. Как говорит один из организаторов турнира Александр Суховерхов, представители других городов, приезжая в Барнаул, спрашивают, как у себя провести подобное.

– Отвечаю, что надо собраться всем вместе, сесть за стол переговоров. Гости отвечают, что у них такое невозможно, руководители федераций не смогут найти общий язык, – рассказывает Александр Суховерхов.

А у нас – могут, потому и приехали сюда представители 21 региона России, четыре команды из зарубежных стран, а также спортсмены из Донецкой народной республики. Еще шесть стран – Индия, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка, Азербайджан и Узбекистан участвовали в турнире удаленно. Спортсмены на видео записали выступления в направлении «ката» (демонстрация техники), потом качество выполнения оценивали судьи. В следующем году от такого формата онлайн решили уйти, тем более, все гости из экзотических стран готовы приехать в Барнаул, но пока мешает пандемия.

4 тысячи спортсменов стали участниками XII фестиваля единоборств.

Фестиваль – это не выяснение, кто сильнее, боксер или каратист, а обмен опытом. За три дня в Барнауле выступили представители различных направлений карате, кикбоксинга, армейского рукопашного боя и других единоборств. Каждая федерация организовала свой турнир: например, представители универсального боя определяли чемпионов края, а поклонники кунг-фу проводили первенство и чемпионат Федерации кунг-фу России, самые статусные соревнования по этому виду спорта в стране.

– Мы дали руководителям федераций общую концепцию: как должна быть оформлена площадка, как выглядит наградной материал, а уж свои фишки они разрабатывали сами, – рассказал Александр Суховерхов.

Вячеслав Франк, открывая фестиваль, поблагодарил участников и организаторов за создание такого праздника спорта, пожелал всем хороших выступлений и побед.

Стать лучше, чем вчера

Директор СШ «Рубин», вице-президент Федерации сётокан карате-до России Александр Ельников достаточно жестко отчитывает своего юного воспитанника: мол, тренера не слышишь, установку не выполняешь. Савелий Вайнер внимательно слушает и, кажется, делает выводы. Таня Ялова, напротив, удостаивается похвалы – девочка в своей группе стала третьей. Первый бой проводила еще робко, но ко второму разошлась, поняла, что это ей по силам.

– На этом фестивале мы сделали ставку на юных спортсменов, для многих это первый старт в жизни: нужно их обкатать, чтобы они хотя бы поняли, как выходить на татами, где находится тренер. Это стресс, без которого никак не обойтись – сталь тоже закаляют, то разогревая, то остужая, но зато какой результат в итоге! – говорит Александр Ельников. – Главное тут победить не соперника, а себя, чтобы ты мог после фестиваля утвердительно ответить на вопрос: «Стал ли я хоть чуточку лучше, чем был вчера?».

Для некоторых фестиваль стал первым выходом на татами. Фото: Ярослав Махначёв.

В первый день фестиваля работало 11 площадок, во второй – 15, в третий вообще 17. Но многие спортсмены и наставники приходили сюда не только в те дни, когда выступали сами.

– Соревнования по кикбоксингу в дисциплине семи- и лайт-контакт пройдут завтра. Но мне сегодня надо посмотреть, как организовать площадку, поэтому я здесь, – рассказал известный тренер по кибоксингу Игорь Филяков.

Игорь Николаевич честно признался: его, как профессионала, немного раздражает постоянный шум в зале, да и детям это не дает настроиться.

– Но это все-таки и не соревнования, а фестиваль. Здесь главная задача не победить, а показать себя, свой вид спорта, – считает он.

Бои на нунчаках – зрелищный вид. Фото: Ярослав Махначёв.

Одной из самых зрелищных дисциплин турнира стали поединки на нунчаках – вокруг татами, где проходил турнир, собралось немало болельщиков.

– Официально это называется «кумите с оружием», одно из направлений кобудо, – рассказывает Данил Расколиус, победитель турнира из Ярового. – Я сначала занимался классическим кумите, но оружие меня больше привлекло. Здесь интересная техника, ее надо долго осваивать. Я уже девять лет тренируюсь. Если новичок придет, возьмет нунчаки и выйдет на татами – ничего не получится.

Фоторепортаж с фестиваля смотрите тут