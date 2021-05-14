В Барнауле открылись международные соревнования по боевым искусствам

Сегодня, 14 мая, в спортивном комплексе «Темп» состоялось торжественное открытие XII Международного фестиваля единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков» и VII олимпиады боевых искусств «Сибирь-Азия».

Фото: Михаил Полубедов

Грандиозный спортивный форум организован министерством спорта Алтайского края, городским комитетом по физической культуре и спорту и Алтайским краевым центром спортивно-патриотического воспитания молодёжи «Звезда». Поддержали детско-юношеский фестиваль Алтайская краевая общественная организация общества «Динамо» и Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

На церемонии открытия гостей приветствовал глава города Барнаула Вячеслав Франк.

— Мы рады приветствовать всех участников соревнований в столице Алтайского края. От имени барнаульцев благодарю всех гостей города за участие в этих масштабных соревнованиях. Желаю вам интересных выступлений, крепкого здоровья, счастья и удачи!

Также с приветственной речью выступил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

— Стало хорошей традицией на данное мероприятие приглашать не только опытных и заслуженных спортсменов, но и молодое поколение, которое только стоит в начале большого спортивного пути. Каждый год количество участников и перечень видов единоборств расширяется. В этом году соревнования пройдут по 15 видам боевых искусств, — подчеркнул Андрей Подолян.

В состязаниях принимают участие спортсмены из 21 региона России, а также представители Казахстана, Абхазии, Китая и ДНР.

Кроме того, фестиваль будет проходить в формате онлайн-турнира, в котором участвуют еще шесть стран: Индия, Азербайджан, Узбекистан, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия. Общее количество участников более 3000 человек.

— 12 лет назад мы открывали этот фестиваль. Тогда участвовало всего две федерации, 150 спортсменов. Сегодня у нас расширена география проведения этого фестиваля: участвует 5 государств, более 3 тысяч спортсменов собрались здесь. Это вы — наши будущие защитники государства! — обратился к участникам первый заместитель председателя Алтайской краевой организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Алексей Минин.

Напоминаем, что в рамках фестиваля и олимпиады с 14 по 16 мая пройдут состязания по 15 видам боевых искусств, среди которых карате, восточное боевое единоборство в дисциплинах сётокан и кобудо, рукопашный бой, киокусинкай, всестилевое карате, кикбоксинг, универсальный бой и другие спортивные дисциплины.