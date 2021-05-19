Пожарные сутки тушили лес в Алтайском крае

103,8 га пострадало от пожара в Ларичихинском лесничестве.

Пожар произошёл 15 мая 2021 года. Сообщение о нём поступило от местных жителей в 14:45. Возгорание было между сёлами Шадринцево и Загайново, в 12 км от ближайшего населённого пункта.

Горели поле и берёзовые колки, относящиеся к лесному фонду. Огонь двигался в сторону Залесовского района. Площадь пожара увеличивалась, чему способствовали ураганный ветер и сухая погода. Тушение осложнялось из-за непростого рельефа местности — большого количества оврагов, препятствующих прохождению лесопожарной техники.

Лесной пожар локализовали в 23:00 того же дня, а ликвидировали только в 15:30 16 мая.

Предварительная причина пожара — человеческий фактор (неосторожное обращение с огнём). В настоящее время ведётся расследование, идёт поиск виновника, пишет минприроды Алтайского края.

Сообщить о возгорании в лесном фонде можно по телефонам горячей линии: 8-800-100-94-00 и 8 (3852) 63-66-40.