В Барнауле перекроют две дороги в «Ночь музеев»

В этот вечер продлят работу электротранспорта.

Во время проведения акции «Ночь музеев» с 18:00 22 мая до 2:00 23 мая 2021 года в Барнауле перекроют движение для всех видов транспорта по улице Льва Толстого от проспекта Ленина до улицы Максима Горького и по улице Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов.

Движение автобусов во время перекрытия будет организовано по следующим схемам:

по маршрутам № 17, 73: …пр. Красноармейский — разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пл. Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;

по маршрутам № 47, 57, 60: …пр. Красноармейский — разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический, далее — по обычным маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

по маршрутам № 109, 109оп: …пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении: …пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Ползунова, далее — по маршрутам.

Также в ночь на 23 мая для участников «Ночи музеев» продлят работу городского электрического транспорта до 3 часов утра, пишет пресс-служба мэрии.

В это время на линию выйдут шесть троллейбусов и шесть трамвайных вагонов. Движение будет организовано по следующим маршрутам:

троллейбусный маршрут № 7 (ул. Взлетная — пл. им. В. Н. Баварина) — ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Матросова, пр. Ленина;

трамвайный маршрут (ст. Докучаево — пл. Свободы) — ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина,

пр. Строителей, пр. Красноармейский, ул. Ползунова.

Напомним, вечером 22 мая в рамках акции «Ночь музеев — 2021» в Барнауле будут работать 33 культурные площадки.

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