Золотые парни страны. Как проходило первенство России по боксу

В Барнауле неделю проходило первенство России по боксу среди юниоров (спортсмены 17–18 лет). Это первый турнир такого уровня по данному виду спорта в Алтайском крае за 40 с лишним лет, более 260 участников со всей страны, победители Олимпиады и чемпионы мира среди почётных гостей. Но главное, что среди триумфаторов турнира оказался и наш парень — рубцовчанин Никита Петин.

Фото: Ярослав Махначёв

Оправдал надежды

Финальный бой в весовой категории 56 кг — Никита Петин против Эльбруса Адыгезалова из Москвы. Столица страны привезла в Барнаул мощный состав, несколько человек участвуют в финалах, четверо накануне уже стали бронзовыми призёрами, на трибунах мощная группа поддержки. Петин — единственный представитель региона в финалах. Трое наших добрались до четвертьфинальной стадии, но только подопечный Александра Дударева дошёл до решающих поединков. В общем, один за всех.

В равном бою никто не хочет уступать. Соперники просто огнём горят, в клинчах даже успевают вступить в словесную перепалку. Финальный гонг — и оба боксёра без сил падают на настил ринга. Судья объявляет результат: единогласным решением судей победу одержал боксёр из Алтайского края Никита Петин.

— Победить здесь было моей мечтой, — рассказал Никита после чемпионского боя. — Подготовка была непростой, соперники тоже оказались очень сильными, некоторые бои выиграл на морально-волевых качествах, в том числе и финальный. Рад, что оправдал надежды, спасибо тренерам за то, что вложили в меня свой труд. Теперь буду готовиться к первенству Европы.

Никто и не сомневался

А начиналось всё за неделю до этого. Точнее, началось-то гораздо раньше, когда федерация бокса России доверила юниорское первенство страны Барнаулу. Генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев в первый день соревнований отметил, что боксёрские чиновники ни секунды не сомневались в том, что Алтайский край проведёт соревнования на достойном уровне. С 6 мая надо было доказывать, что Барнаул в качестве главного ринга для юниоров всей страны выбрали не зря.

Последний раз столь крупное боксёрское событие проходило в Алтайском крае 40 лет назад, поэтому неслучайно губернатор Алтайского края Виктор Томенко, открывая соревнования символическим ударом в гонг, назвал их долгожданными.

Во время церемонии открытия Кирилл Щекутьев вручил благодарности за вклад в развитие и популяризацию бокса в Алтайском крае губернатору Виктору Томенко, главе Барнаула Вячеславу Франку, министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву, президенту краевой федерации бокса Армену Тонояну.

Первый день соревнований посетили олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев. Спортивный путь Лебедева начинался с такого же турнира.

— На первенстве России среди юниоров я стал вторым. Но победитель по каким-то причинам не смог поехать на первенство Европы, туда отправился я — и выиграл. Так что любой выход на ринг — это начало больших побед, — рассказал Денис Лебедев.

В другие дни турнира поддержать лучших боксеров приехали двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко. Точнее, Тищенко поддержал спортсменов мысленно: уроженец Рубцовска приехал в Барнаул 9 мая, в этот день у участников был день отдыха. Алексей вместе с руководителями краевой федерации бокса и тренерами из других городов принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. А заключительный день соревнований посетил экс-чемпион мира среди профессионалов, депутат Госдумы Николай Валуев.

Фото: Ярослав Махначёв.

В Барнауле на боксёрские турниры русский гигант приезжает регулярно, но в основном это был профессиональный бокс. На любительском первенстве в краевой столице он оказался впервые. Кстати, боксёрский путь титулованного спортсмена начинался примерно в этом юниорском возрасте.

— Те ребята, которые сегодня выходят в финальных поединках, в скором времени будут представлять Россию уже на взрослом уровне, — убеждён Николай Валуев.

А барнаульцы — молодцы

Турнир собрал боксёров со всей страны, и это не просто красивый оборот речи. Только парад участников во время церемонии открытия занял минут десять: Москва и Санкт-Петербург, Кавказ и Урал, Дальний Восток и Приволжье, Калининград и Якутия. Многие команды приехали в Барнаул заранее и успели потренироваться — никому из гостей не было отказано в такой возможности. Уже в первый день турнира приезжие боксёры и их тренеры отмечали высокий уровень организации барнаульских стартов и гостеприимство принимающей стороны.

В разминочной зоне один из тренеров готовит к выходу на ринг парня в футболке «Спартак», и я как человек, неравнодушный к красно-белым цветам, не могу обойти их вниманием. Владислав Пятс, мастер спорта СССР, привёз из Электростали в Барнаул восемь своих воспитанников. Один из них прошёл отбор на первенство России, победив в Нижнем Новгороде на первенстве ЦФО «Спартак». В своё время сам Владислав Евгеньевич побеждал на этом турнире, вот так связаны боксёрские судьбы.

— Конечно, когда нам сказали, что турнир пройдёт в Барнауле, подумали, что далеко, — говорит Владислав Пятс. — Но боксёры как военные: куда прикажут — туда и едут. И в итоге не пожалели, что оказались здесь. Классный город, хорошие соревнования, барнаульцы — молодцы, смогли всё сделать.

У кого-то восемь воспитанников, а у Лауры Алибулатовой из Астрахани — один Данияль Туктубаев. Да она и сама, кажется, была единственной женщиной-тренером на барнаульском турнире. При этом Лаура Алибулатова не хуже коллег жёстко гнала своего воспитанника в бой. Не помогло — уступил в бою за выход в четвертьфинал. Впрочем, Даниилу еще 16 лет, он моложе соперников — всё ещё впереди.

— Я работаю методом кнута и пряника, но, вообще, ребят больше гонять надо, чтобы слушались. Я сама занималась боксом, и вот уже девять лет работаю тренером. Поначалу коллеги-мужчины удивлялись, сейчас привыкли, — рассказывает Лаура. — Жалко, конечно, что для моего воспитанника всё так быстро закончилось. Но мы сюда ещё вернёмся!

Фото: Ярослав Махначёв.

Кстати, перед тем как выйти на ринг, боксёры получали перчатки. В своих выходить запрещено—– вдруг ты туда какой утяжелитель вшил, мало ли. Правда, в любительском боксе не как в профессиональном, где на каждый бой — новые перчатки. В Барнауле подготовили несколько пар разных размеров, те, кто выходил на ринг первым, получали перчатки из упаковки, ну а последующие уже, что называется, донашивали.

Победы и поражения

На протяжении всех дней турнира трансляция барнаульских боев велась на канале «Бокс ТВ». Без устали её вёл Тимур Салимов, заслуженный тренер России по тайскому боксу. Что интересно, он успевал комментировать происходящее на обоих рингах, хотя находился только у одного.

Фото: Ярослав Махначёв.

— Чисто физически я не разорвусь, могу находиться только у ринга «А», тут мое рабочее место. Но иногда комментирую бои и на ринге «Б», под картинку. Конечно, когда ты своими глазами видишь происходящее, это интереснее — вот они, эмоции спортсменов, ты понимаешь, в каком они состоянии, — поделился Тимур Салимов.

Тимур подробно рассказывал зрителям о каждом участнике — кого-то он уже видел на других турнирах, с кем-то познакомился здесь. Кстати, работу на первенстве страны комментатор ссылкой не считает, наоборот, как и Валуев, уверен, что в будущем эти парни будут защищать Россию на Олимпиадах и чемпионатах мира, тем интереснее посмотреть на них в юниорском возрасте.

С полуфиналов поединки проводились только на одном ринге. В этих боях на кону стояло, пожалуй, даже больше, чем в финалах. Там-то ты в любом случае и с медалью, и с перспективой на сборную. А вот остановиться в шаге от решающего поединка — это обидно.

Александр Груничев из Новосибирска с задачей справился, победив в полуфинальном бою категории 75 кг Даниэля Арутюняна из Москвы.

— Надо дальше продолжать, план — выиграть турнир. Я уже был однажды третьим на России, надо улучшать результат. Вообще, хоть уже и устал, но могу сказать, что тут всё на высшем уровне — всё чистенько, аккуратно, тебе всегда помогут, расскажут. Я в Барнауле на первенстве СФО выступал в марте и уже тогда понял, что на первенстве России тут будет круто.

А вот Георгий Лапп из Екатеринбурга вряд ли разделит восторг коллеги. Он в полуфинальном бою уступил, и, хотя стал бронзовым призёром, считает этот результат поражением.

— Чего не хватило? Сложно сказать, много составляющих. В первую очередь, наверное, выносливости. На сборах не доработал, — самокритично анализирует он свои бои.

Фото: Ярослав Махначёв.

А что наши?

В сборную Алтайского края вошло 12 боксёров. Наших представителей не было только в самой тяжёлой весовой категории, зато в весе 52, 56 и 64 кг сразу по два спортсмена из нашего региона.

С победы начал свой путь на турнире представитель Алтайского края Иван Фидищенко. С его боя в весовой категории 52 кг против Аветиса Налбандяна из Краснодарского края началась вечерняя программа первого дня соревнований, хозяин ринга победил раздельным решением судей.

— Начинать всегда волнительно, а тут так получилось, что вообще мой бой первый в программе, это добавляло ответственности, — рассказал Иван.

Иван дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему победителю Егору Жоржину из Санкт-Петербурга. Тот после оглашения результата финального боя подпрыгнул на месте, потом рухнул на настил ринга.

— Очень давно мечтал об этой победе, несколько раз участвовал в первенствах России. Наконец-то сделал это, — объяснил свои эмоции Жоржин.

Турнир проходил по олимпийской системе — проигравший выбывал из борьбы. И, к сожалению, в первом же бою завершил выступление представитель Алтайского края Павел Ляпкин (75 кг), затем Данил Байгужинов уступил Вадиму Кошкину из Татарстана. Это судейское решение у старшего тренера сборной края Вячеслава Малетина оставило много вопросов. Данил вошёл в состав участников первенства России в последний момент, причём выступал не в своей категории. В его весе, 60 кг, все места уже были заняты, поэтому парня заявили в категории 64 кг.

— Он провёл отличный бой, но судьи решили, что соперник был сильнее, — подытожил Вячеслав Малетин.

Как говорит Малетин, всех сильнейших под знамена сборной собрать не удалось — кто-то больше занят учёбой, как раз возраст у ребят такой, выпускные экзамены в школах, поступление в вузы. Но самое главное, что без медали наша команда не осталась. Хотелось бы снова увидеть сильнейших боксёров страны в Барнауле в деле, и пораньше, чем через 40 лет.