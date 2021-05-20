#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» с 20 мая

Нынешняя неделя богата на культурные и спортивные события, здесь и II этап Кубка мира по гребле, и «Музейная ночь». Однако не пойти в кино на этой неделе никак нельзя, ведь на экраны выходит девятая часть «Форсажа»! Об этой и других премьерах новой прокатной недели рассказываем в традиционном кинообзоре «Вечернего Барнаула» и сети «Киномир».

Х/ф «Форсаж 9»

Фото: darkside.ru

«Форсаж 9», боевик, США (12+)

Этот фильм ждали на экранах ещё в прошлом году. Не дождались! Перенос релиза сослужил ему добрую службу — блокбастер выходит в год 20-летия франшизы!

Доминик Торетто ведёт спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придётся встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти своих близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминик Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи и который работает на кибертеррористку Сайфер.

Основой сценария самого первого «Форсажа» стала статья Кеннета Ли, опубликованная в журнале Vibe в 1998 году. Герой публикации — 30-летний гонщик из Нью-Йорка. Журналист показал его «обычную» дневную жизнь и настоящую ночную — его страсть к автомобилям, скорости и адреналину. Автор описал стиль жизни молодых скоростных адреналиновых наркоманов, изучил такое явление, как стритрейсинг, которое постепенно захватило Америку. Журнал попался на глаза режиссёру Робу Коэну, и он загорелся идеей снять фильм о мире нелегальных автогонок. Картина вышла в прокат 18 июня 2001 года. Критики хвалили фильм за постановку трюков и гонок, отмечали молодых актёров Вина Дизеля и Пола Уокера, но сходились во мнении, что по жанру это скорее крепкая криминальная драма, а не «высокооктановый» боевик.





Х/ф «Форсаж 9»

Фото: «Форсаж», стартфильм

До появления супергероев Marvel «Форсаж» был главным летним киноразвлечением. Менялись персонажи, место действия, но зрители шли в кинотеатры, чтобы увидеть очередное приключение брутального Дома и его друзей.

Когда в режиссёрское кресло киносерии сел Джастин Лин, смотреть «Форсаж» стало ещё интереснее. Он создал фильмы, где экшна и фантастичности от серии к серии становилось всё больше: герои проскакивали под кувыркающимся горящим бензовозом, переворачивали тросом танк, десантировались на спорткарах, и так далее и тому подобное. Игнорирование законов физики в «Форсажах» происходит столь часто и с такой детской непосредственностью, что давно перестало вызывать вопросы. Здесь, как в мультфильме про Тома и Джерри, что бы ни случилось, герой с кошачьей везучестью выходит живым и невредимым из любых испытаний. Лишь один раз сама жизнь напомнила нам, что так бывает только в кино, — когда погиб Пол Уокер…

Кинодолгожитель «Форсаж» за два десятилетия существования добился совершенно особого к себе отношения со стороны массового зрителя. Любить фильм было совсем не обязательно, но пропустить премьеру новой серии — просто невозможно. В конце концов, где ещё нам покажут такие погони и такие машины?!

В новой части есть джентльменский набор: крутые тачки, красивые девицы и реальные пацаны. В режиссёрском кресле вновь Джастин Лин, да продлят боги дорог и покровители спорткаров его творческую жизнь! Актёрский состав тоже слегка обновился: к команде злодеев присоединились Майкл Рукер (сериал «Ходячие мертвецы» и «Стражи Галактики») и легендарный рестлер Джон Сина, а в ряды героев неожиданно вернулся Сон Кан, чей персонаж Хан вроде бы погиб ещё в «Токийском дрифте». Жаль, что подобное нельзя провернуть с Полом Уокером, погибшим взаправду, а не в кино… В общем, смотрим нарушающий законы физики зрелищный экшн, которого нам так не хватало во время пандемийной кинобескормицы.

Смотрим: «Мир» (2D, 3D), «Киномир-Галактика» (ATMOS, 3D, 2D), «Европа-Киномир» (2D, 3D), «Огни» (2D, 3D), «Арена» (IMAX, DBOX, 3D, 2D).

«Спирит Непокорный», мультфильм, США (6+)

В 2002 году мы уже смотрели мультфильм про мустанга по имени Спирит — «Спирит: душа прерий», но это совсем другая история. В основе полнометражного мультфильма студия DreamWorks Animation сюжетные мотивы сериала «Спирит. Дух свободы» стримингового сервиса Netflix.

Лаки Прескотт почти не знала свою мать Милагро Наварро — легендарную наездницу и бесстрашную исполнительницу трюков на лошадях из маленького городка Мирадеро. Та слишком рано умерла. Но девочка унаследовала от матери бунтарский нрав и приводила своими необдуманными поступками в ужас вырастившую её тётушку Кору.

Устав от выходок племянницы, тётка отправляет бунтарку с отцу. Лаки совершенно не в восторге от маленького сонного городка и мечтает вырваться на волю. Но её планы кардинально меняются, когда она случайно встречает Спирита — дикого мустанга, который своим нравом очень похож на Лаки: такой же упрямый, непокорный и независимый. Девушка знакомится с двумя местными всадниками — Эбигейл Стоун и Пру Грейнджер. Причём отец Пру является владельцем конюшни и лучшим другом отца Лаки. Однако волею судьбы Спирит попадает в руки к жестокому и бессердечному ковбою. И Лаки вместе со своими новыми друзьями отправляется в крайне опасное, но полное удивительных открытий путешествие, чтобы найти и спасти непокорного Спирита.

Фанаты сериала о животных, колонизации и аборигенах выразили недовольство новым мультфильмом, вменив создателям попытку заработать на сериале и даже разрушение франшизы. Однако другая армия — поклонники Тейлор Свифт — вполне себе довольна: композиция певицы Wildest Dreams — заглавная песня фильма.

Смотрим: «Мир», «Киномир-Галактика», «Европа-Киномир», «Огни», «Арена».

LINDEMANN: Live in Moscow, фильм-концерт, Германия (18+ )

Фото: стартфильм (постер)

Всего один день, 20 мая, в сети «Киномир» вас ждёт полная версия концерта без купюр, записанного 15 марта 2020 года. Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен вышли на сцену московской ВТБ Арены с проектом LINDEMANN и провели два триумфальных шоу, которые отсняла команда режиссёра Сергея Грея и превратила в эпичный фильм-концерт.

LINDEMANN — это коллектив, состоящий из двух музыкантов, чьи имена с 90-х годов на слуху у поклонников тяжёлой музыки: Тилль Линдеманн (Till Lindemann) — бессменный вокалист и автор песен Rammstein и Петер Тэгтгрен (Peter Tägtgren) — мультиинструменталист, подаривший нам Hypocrisy, Pain и The Abyss. Парни познакомились в 2000 году в пабе в Стокгольме, где Петер помог Тиллю избежать драки с байкерами. Тогда же и возникла идея о совместном проекте, но работа в основных коллективах не позволяла музыкантам взяться за неё всерьёз.

В 2013 году Rammstein выступали в Стокгольме на фестивале Bravalla. Тилль пригласил Петера на их выступление, после которого сообщил о творческом отпуске Rammstein на следующие два года и напомнил о давней идее подготовить совместный материал. Речь шла о записи одной-двух песен, но в процессе работы Тэгтгрен почувствовал, что это «слишком хорошо», и настоял на дальнейшем сотрудничестве. Единственная сложность, с которой пришлось столкнуться Тиллю и Петеру, — название новой группы. Все названия, которые приходили им на ум, были уже заняты другими музыкантами. Тогда они подхватили мимолётную идею, от которой Тэгтгрен сперва не пришёл в восторг, назваться просто LINDEMANN. Вокал, как и тексты песен, проекту дал Тилль Линдеманн, но в этот раз — на английском языке. Тематика текстов Тилля своеобразна, если не сказать экстремальна, под стать музыке Петера. Не обошлось без лирических композиций, что оставляет стойкое понимание, что это качественный сплав Pain и Rammstein

Коллектив с успехом гастролировал в Германии, России, Казахстане и Украине. Но в ноябре 2020 года Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен договорились свернуть LINDEMANN и посвятить себя другим проектам, Live in Moscow является памятником уникальной коллаборации двух потрясающих музыкантов, которые всего двумя совместными альбомами создали новую, единственную в своем роде музыкальную систему координат. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Смотрим: кинотеатры «Мир», «Арена».

«Истребитель демонов: поезд «Бесконечный», аниме, Япония (16+)

Экранизация манги (японского комикса) Коёхару Готогэ и продолжение первого сезона одноимённого анимационного сериала стала самым коммерчески успешным проектом. Вместе с $435 млн мирового проката общий бокс-офис ленты составил $474,6 млн!

Сериал рассказывает о мальчике Тандзиро, чью семью вырезали беспощадные демоны, а маленькую сестру сделали наполовину чудовищем. Чтобы исцелить сестру и отомстить за неё, мальчик вступает в древнюю организацию по борьбе с нечистью, где раскрывает в себе особые таланты и находит верных друзей. В полнометражном продолжении сериала Тандзиро вместе со своими друзьями Незуко, Иноске и Зеницу из отряда уничтожителей демонов получает задание выяснить, что происходит в таинственном «бесконечном поезде», где пропадают люди. Вскоре после посадки Тадзиро и всех остальных начинает стремительно клонить в сон. Тем временем один из двенадцати лунных демонов пробрался в поезд и, усыпляя людей и проникая в их сновидения, приказывает им убить самих себя.

Тандзиро и его друзья ничего не подозревают об этом и видят счастливые и красочные сны. Так Зеницу снится, как он наконец-то побывал на свидании с Незуко, Иноске видит во сне, что стал спелеологом и начал исследовать пещеры вместе с Тандзиро, Зеницу и Незуко в качестве своих помощников, а Тандзиро тем временем видит, что у него снова появилась возможность воссоединиться со своей семьёй. Всё ещё пребывая во сне, Тандзиро начинает постепенно догадываться, что здесь что-то неладно, и сразу же пытается проснуться, после того как во сне его отец просит Тандзиро покончить с собой. В ужасе он просыпается, пока в это же время Незуко использует свой дар для того, чтобы разбудить оставшихся пассажиров поезда. И пока она будит остальных, Тандзиро сражается с Энму. Однако, чтобы одолеть коварного повелителя сновидений, ему понадобится помощь крепко спящих друзей и непобедимого пламенного мечника Кёдзюро Рэнгоку.

Разумеется, для полного погружения в историю лучше сначала ознакомиться с 26-серийным сезоном. Но полнометражный фильм вполне позволяет в общих чертах разобраться в отношениях героев и с головой погрузиться в зрелищный экшн, сделанный на стыке двухмерной анимации и трехмерного CGI. А кассовые рекорды стали очередным шагом к легализации аниме в качестве серьёзного киножанра! Жаль, что возрастной рейтинг фильма 16+, всё-таки это типичная подростковая история и основные зрители аниме — дети 10–12 лет.

Смотрим «Киномир-Галактика», «Арена».