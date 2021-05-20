Основные интриги первого дня Этапа Кубка мира в Барнауле

Сегодня на гребном канале Барнаула стартует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Что увидят болельщики в первый день?

Фото: Олег Харлов.

По сути, в Барнауле проходят даже не один, а сразу два турнира. Первый – это этап Кубка мира, второй – квалификация на Олимпийские игры в Токио, и для многих участников именно он является приоритетным. Сегодня участников и болельщиков ждут только квалификационные олимпийские заезды.

В Венгрии неделю назад на I этапе Кубка мира было разыграно 12 олимпийских лицензий, в Барнауле развернется борьба за последние шесть – это каноэ-одиночка у мужчин на дистанции 1000 м и женщин на дистанции 200 метров, байдарка-одиночка у мужчин на 200 и 1000 метров и у женщин на 200 и 500 метров. Барнаульский старт – последний, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Каждая страна может выставить на Олимпиаде максимум 18 спортсменов. У России пока есть пятнадцать путевок, для полного комплекта не хватает одного каноиста и двух байдарочниц. Этот пробел россияне попробуют восполнить в Барнауле.

В каноэ на дистанции 1000 метров сражаться за мужскую олимпийскую лицензию будет Илья Штоколов (20 мая квалификационный заезд в 14:46, полуфиналы в 16.26 и 16.33, финал 21 мая в 15:09), в заездах байдарок за женские олимпийские лицензии поспорят Наталья Подольская на дистанции 200 метров (20 мая квалификационный заезд в 10:15, полуфиналы в 11.35 и 11.45, финал 21 мая в 14:17) и Светлана Черниговская – на дистанции 500 метров (20 мая квалификационный заезд в 14:00, полуфиналы в 16.00 и 16.06, финал 21 мая в 14:46).

Сегодня, 20 мая, на гребном канале с 10.00 до 11.55 пройдет олимпийская квалификация, с 14.00 до 16.00 состоится развлекательная программа для болельщиков, 14.00 до 16.40 снова пройдут заезды.