Парковку около барнаульского вокзала сделали бесплатной

Въезд без оплаты доступен для зрителей II этапа Кубка мира по гребле.

Фото: «Город Барнаул»

В администрации Барнаула сообщили, что болельщики II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в столице Алтайского края с 20 по 23 мая 2021 года, смогут бесплатно оставить свой автомобиль на муниципальной парковке. Она расположена на привокзальной площади и может принять одновременно до 160 машин.

Автомобилисты должны предъявить билет на соревнования установленного образца, в том числе в электронном формате.