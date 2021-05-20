В Барнауле временно изменили график работы общественного транспорта

Этот график будет действовать во время II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

С 20 по 23 мая 2021 года общественный транспорт Барнауле, который проходит через остановку «площадь имени В. Н. Баварина», будет ходить по расписанию буднего дня с сохранением установленного интервала движения до 20:00, пишет пресс-служба мэрии.

В их числе — автобусные маршруты № 1, № 10, № 19, № 20, № 24, № 25, № 27, № 29, № 35, № 47, № 53, № 78, № 144, троллейбусы № 1 и № 7.

Отметим, что последний рейс троллейбуса № 1 с остановочного пункта «площадь имени В. Н. Баварина» будет выполнен в 19:30.

Также на период проведения соревнований изменится работа автобуса № 20. Она будет организована по следующей схеме: ул. Ползунова — проспект Ленина — «площадь имени В. Н. Баварина» — проспект Ленина — далее по маршруту.

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