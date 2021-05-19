Автомобиль – не лучшее средство передвижения на Гребной канал

Проезд по Новосибирскому тракту в период состязаний будет перекрыт в районе моста через протоку Оби.

Фото: canva.com

Для автомобилистов, купивших билеты на соревнования, там же, в районе моста через протоку Оби организуют парковку на 300 мест. Можно будет оставить машину и сесть на бесплатный автобус до Гребного канала. Он будет ходить из Барнаула каждые 9-10 минут.

Когда парковку заполнят, ГИБДД будет останавливать зрителей на машинах возле поворота на Новоалтайск – им придётся возвращаться в Барнаул.



Лучшим решением будет отправиться на соревнования на общественном транспорте: автобусе или электричке.

Расписание движения автобусов по маршруту «Малая Олонская — Гребной канал» и обратно с 20 по 24 мая 2021 года:

Малая Олонская – Гребной канал

7:30, 7:39, 7:48, 7:58, 8:07, 8:17, 8:26, 8:36, 8:45, 8:54, 9:03, 9:13, 9:22, 9:32, 9:41, 9:51, 10:00, 10:09, 10:18, 10:28, 10:37, 10:47, 10:56, 11:06, 11:24, 11:43, 12:01, 12:11, 12:20, 12:30, 12:39, 12:49, 12:58, 13:07, 13:16, 13:26, 13:35, 13:45, 13:54, 14:04, 14:13, 14:22, 14:31, 14:41, 14:50, 15:00, 15:09, 15:19, 15:37, 15:56, 16:14, 16:24, 16:33, 16:43, 16:52, 17:02, 17:11, 17:20, 17:29, 17:39, 17:48, 17:58, 18:07, 18:17, 18:26, 18:35, 18:44, 18:54.

Гребной канал – Речной вокзал

8:08, 8:17, 8:26, 8:36, 8:45, 8:55, 9:04, 9:14, 9:23, 9:32, 9:41, 9:51, 10:00, 10:10, 10:19, 10:29, 10:38, 10:47, 10:56, 11:06, 11:15, 11:25, 11:34, 11:44, 12:02, 12:21, 12:39, 12:49, 12:58, 13:08, 13:17, 13:27, 13:36, 13:45, 13:54, 14:04, 14:13, 14:23, 14:32, 14:42, 14:51, 15:00, 15:09, 15:19, 15:28, 15:38, 15:47, 15:57, 16:15, 16:34, 16:52, 17:02, 17:11, 17:21, 17:30, 17:40, 17:49, 17:58, 18:07, 18:17, 18:26, 18:36, 18:45, 18:55, 19:04, 19:13, 19:22, 19:32.

Проезд бесплатный по предъявлению билета на Кубок мира на эту дату. Посадка — на автобусной остановке «Малая Олонская» в районе речного вокзала. Ориентиры: часовня Князя Владимира на площади Баварина, Знаменский монастырь, магазин DNS.

В дни проведения часть электропоездов будет делать остановку на временной платформе «Гребной канал». Время в пути от железнодорожного вокзала – 8 минут. Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту «Гребной канал» смотрите по ссылке.

Стоимость проезда от станции «Барнаул» до остановочного пункта «Гребной канал» (в один конец): полный – 20 рублей, льготный – 10 рублей, детский – 5 рублей.

Временно изменится график работы общественного транспорта

С 20 по 23 мая работа общественного транспорта, проходящего через остановочный пункт «площадь им. В.Н.Баварина», будет осуществляться по расписанию буднего дня с сохранением установленного интервала движения.

В их числе – автобусные маршруты №1, №10, №19, №20, №24, №25, №27, №29, №35, №47, №53, №78, №144, троллейбусы №1 и №7.

Интервалы движения будут сохраняться до 20.00 часов.

При этом обращаем ваше внимание на то, что последний рейс троллейбусного маршрута №1 с остановочного пункта «площадь им.В.Н.Баварина» будет выполнен в 19.30 часов. Также на период проведения соревнований изменится работа автобусного маршрута №20. Она будет организована по следующей схеме: ул.Ползунова – пр-кт Ленина – «пл.им.В.Н.Баварина» – пр-кт Ленина – далее по маршруту.