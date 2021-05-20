Зарплата у жителей Алтайского края в 2021 году увеличилась на 7,5%

Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

В 2020 году среднемесячная заработная плата работников Алтайского края выросла на 7,5% (по России — на 7,3%, по Сибирскому федеральному округу — на 7,1%). Она составила 30 072 рубля. Фонд оплаты труда по полному кругу организаций за рассматриваемый период увеличился на 5%. Реальная заработная плата, скорректированная с учётом инфляции, выросла на 3,8% (по России — на 3,8%, по Сибирскому федеральному округу — на 3,5%). Также отмечен рост покупательной способности заработной платы на 9,8 процентного пункта. В 2019 году этот показатель составил 264,1%, в 2020 году — 273,9%. Сложившийся темп роста способствовал сокращению отставания номинальной заработной платы региона от среднероссийского показателя на 0,2 процентного пункта.

Стабильно высокая заработная плата у работников в сфере транспорта, финансовой и страховой деятельности, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, металлургическом производстве, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Также высокую зарплату получали сотрудники, занятые в добыче полезных ископаемых, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Сотрудники, работающие в этих сферах, получали в 2020 году от 30,4 до 50,7 тысячи рублей. В целом выше среднекраевого показателя заработная плата сложилась в 17 видах экономической деятельности, где занято 245,8 тысячи человек, или каждый второй работник Алтайского края.

Устойчиво росла заработная плата в организациях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, где в 2020 году работало свыше 118,8 тысячи человек, или 20,9% от среднесписочной численности работников по региону. По итогам прошлого года заработная плата в этих сферах составила 23,5 тысячи рублей и 23,3 тысячи рублей соответственно.

Невысокая заработная плата оставалась у работников, занятых в производстве мебели, бумаги и бумажных изделий, кожи и изделий из кожи, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, а также в предоставлении прочих видов услуг. Сотрудники, работающие в этих сферах, в 2020 году получали заработную плату в диапазоне от 16,5 до 20,8 тысячи рублей. Доля занятых в этих отраслях составила 6,2%, или 35,6 тысячи человек, пишет правительство Алтайского края.