Житель Алтайского края выпустил в Обь несколько сотен сазанов

Осенью житель Камня Юрий Сиренко планирует выпустить мальков судака.

500 сазанов мужчина выпустил в Обь во время майских выходных.

«Сам я родился и вырос в Камне-на-Оби. Отец приучил к рыбалке, много времени в детстве провёл на реке. Только вот в последнее время рыбы у нас мало стало. Сами живём на реке, а рыбачить зачастую ездим в Соколово, Малетино, Спирино, на Аллакскую протоку. Я не так давно приобрёл в Камне лодочную станцию, навёл порядок на ней, вот и озадачился следующим шагом. Пусть это будет мой скромный вклад в развитие родного города. Верю, что со временем он будет очень ощутим», — рассказал Юрий «Каменским известиям».