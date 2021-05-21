В Барнауле активно ведётся ремонт дорог по национальному проекту

В рамках нацпрограммы в этом году будет приведено в нормативное состояние 25,47 км улично-дорожной сети: подрядчики заасфальтируют 19 участков улиц, проведут реконструкцию и ремонт трёх мостов и построят с нуля одну дорогу.

Фото: Андрей Чурилов

Первые успехи

Строительный сезон барнаульские дорожники открыли меньше месяца назад, но и такого срока оказалось достаточно, чтобы добиться первых успехов. 29 апреля рабочие ПСК «Индустрия» приступили к работам на улице Парфёнова — единственном подъёездном пути к старому мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить к концу этого года. На всём протяжении улицы Парфёнова — от моста до ул. Воровского — был снят изношенный асфальт, установлены новые бордюры и уложено качественное двухслойное покрытие. В середине прошлой недели «Индустрия» уже отчиталась о завершении работ на этом объекте и ждёт проведения лабораторного контроля и комиссионной приёмки отремонтированной улицы. Бригады рабочих тем временем перешли на следующий объект — улицу Кулагина, покрытие которой будет обновлено от дома № 64 до проспекта Калинина. По словам Валерия Багдасаряна, директора ПСК «Индустрия», сейчас здесь ведётся самая ответственная часть работ — фрезерование и подготовка основания под будущее дорожное полотно. «Мы стараемся организовать рабочий процесс так, чтобы все объекты сдать в эксплуатацию согласно контрактным срокам, без задержек», — отметил Валерий Сергеевич.

Вместо старого асфальта

Во всех районах города подрядчики приступили к реализации нацпроекта: раскачиваться некогда, поскольку объём работ на текущий сезон запланирован серьёзный. В микрорайоне Авиатор на улицах Кедровой и Дружбы разрабатывают грунт под тротуар и устанавливают бордюрный камень, дорогу на ул. Горнолыжной готовят к укладке нового покрытия, улицу Кулагина освобождают от старого асфальта, укладывают новый асфальтобетон на одной из главных транспортных магистралей — Змеиногорском тракте. Барнаульское ДСУ № 4 сейчас стабилизирует основание и укладывает нижний слой покрытия на участке от ул. Горнолыжной до Змеиногорского тракта, 100, параллельно расширяя зоны под тротуары. По словам Николая Данилина, директора подрядной компании, рабочие трудятся в ночь — так удобнее им самим и снижает дискомфорт автомобилистам.

Ремонт дороги на улице Кулагина. Фото: Андрей Чурилов

— Когда производится стабилизация полосы, то ей необходимо двое суток выстаивать без динамической нагрузки. Это, конечно, влечёт за собой создание заторов на тракте, но избежать их невозможно — существует технология, — объясняет Николай Владимирович. — Всё, что пока в наших силах — не выпускать свой технологический транспорт на объект в дневное время, чтобы самим не стоять в пробках и не снижать эффективность работы.

Обновлённый Змеиногорский тракт будет сдан в эксплуатацию в августе нынешнего года. Понимая важность этой магистрали для движения транспорта, подрядчик обещает, что срыва контрактных сроков не произойдёт. Даже наоборот: компания приложит максимум усилий к тому, чтобы завершить ремонт раньше.

907,2 млн руб. выделено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Новые дороги: +1

Одним из самых грандиозных, а главное — ожидаемых объектов этого года станет завершение строительства дороги в Северном Власихинском проезде. Асфальтированный участок от ул. Попова до Павловского тракта протяженностью 2,7 км появится уже осенью. Новая дорога спроектирована шириной 7,5 м с расширением по улице Попова до 10 м, что будет являться полосой разгона и торможения. По обеим сторонам от проезжей части предусмотрены широкие тротуары, остановочные павильоны и посадочные площадки. Рабочих «Алтайдорстроя» корреспонденты «Вечёрки» застали за формированием так называемого корыта — полотна будущей дороги, на котором устраивается подстилающий слой из песка и щебёночной смеси.

— Мы много времени отдали подземным работам: перекладке инженерных коммуникаций, особенно электрическим кабелям и линиям связи. Хлопот доставило переустройство линии напорной канализации диаметром 1000 мм. Важно, что здесь построена ливневая канализация диаметром от 630 мм до 1000 мм, которая позволит решить вопрос с отводом талых вод раз и навсегда, — рассказывает прораб этой грандиозной стройки Роман Терещенко. — Сейчас ведём поверхностные работы, это уже легче, привычнее, поэтому осенью объект закончим.

Как и все новые объекты, возводящиеся по современным стандартам, дорожная «одежда» на Северном Власихинском будет многослойной и совокупно составлять почти метр в высоту: 25 см песка, 25 см щебёночной смеси, 28 см крупного щебня, 8-сантиметровый выравнивающий слой асфальта и 6 см верхнего слоя асфальтобетона.

Строительство дороги по проезду Северному Власихинскому. Фото: Андрей Чурилов

Налаживаем мосты

2021 год отметится сдачей в эксплуатацию четырёх мостовых сооружений на территории Барнаула. И если старый (коммунальный) мост ремонтируется за рамками национального проекта, то три моста, прежде находившихся в аварийном состоянии, — на ул. Челюскинцев, ул. Северо-Западной и во Власихе — обновят по программе «БКД».

К работам на ул. Северо-Западной подрядчик пока не приступил, а вот во Власихе уже выходят на финишную прямую. В прошлом дорожном сезоне рабочие компании «Виарум» произвели полный демонтаж старой переправы и приступили к устройству опор для новой конструкции, а с января 2021 года взялись за монтаж пролётных строений, лежней и переходных плит, омоноличивание и заливку выравнивающего слоя из бетона. Сейчас подрядчик отсыпает откосы и устраивает гидроизоляцию моста. «Впереди остаётся только укладка асфальтового покрытия и благоустройство прилегающей территории — до сентября мы легко справимся с этими задачами», — отметил Вадим Фомин, прораб «Виарума».

Реконструкция моста на ул. Челюскинцев, начавшаяся в феврале нынешнего года и являющаяся по своей сути строительством, — в самом разгаре: новые опоры взамен прежних, разрушенных, уже установлены, а со следующей недели здесь начнётся монтаж пролётных строений. Подрядная компания работает ежедневно, включая выходные дни, для того чтобы открыть движение транспорта по этому объекту как можно раньше.

Реконструкция моста через Барнаулку на улице Челюскинцев. Фото: Андрей Чурилов

В сторону пригорода

Не первый год особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре пригородных территорий. Напомним: в предыдущие годы проводился капремонт дорог в Затоне, поселке Ильича, Власихе, Пригородном и других.

— В этом году большой объём дорожных работ будет проведён в пригородных поселках Авиатор и Спутник, где подрядчики капитально отремонтируют 10 участков, — рассказывает Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. — Жители этих территорий неоднократно обращались в администрацию по вопросу обустройства дорог, и в этом году была найдена возможность для приведения в нормативное состояние ключевых для этих поселков магистралей. По улицам Декоративной, Малиновой, Смоленской, Соловьиной и другим организовано движение общественного транспорта, и качественное их асфальтирование станет гарантом комфортного и безопасного передвижения автомобилей и пешеходов.

Перечень улиц, которые отремонтируют в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»:

Ул. Дружбы (от ул. Смоленской до ул. Кедровой)

Ул. Декоративная (от ул. Авиаторов до ул. Малиновой)

Ул. Кедровая (от ул. Дружбы до ул. 1-й Малиновой)

Ул. Соловьиная (от ул. Смородиновой до ул. Малиновой)

Ул. 2-я Малиновая (от ул. Смоленской до ул. Авиаторов)

Дорога от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост

Ул. Ползунова (от пр. Ленина до ул. Промышленной)

Павловский тракт (от ул. Сельскохозяйственной до ул. Солнечная Поляна)

Мост через р. Пивоварку по ул. Северо-Западной

Ул. 1-я Малиновая (от ул. Кедровой до ул. Смоленской)

Ул. Смоленская (от ул. 1-й Малиновой до ул. Дружбы)

Ул. Авиаторов (от ул. 2-й Малиновой до ул. Декоративной)

Ул. Малиновая (от ул. Декоративной до ул. Соловьиной)

Ул. Смородиновая (от Павловского тракта до ул. Соловьиной)

Ул. Горнолыжная (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда)

Ул. Парфёнова (от коммунального моста до ул. Воровского)

Ул. Кулагина (от ул. Кулагина, 64 до пр. Калинина)

Ул. Взлётная (от ул. Попова до ул. Сергея Ускова)

Ул. Шумакова (от ул. 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского)

Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной)

Мост через реку Барнаулку по ул. Челюскинцев

Проезд Северный Власихинский (от ул. Попова до пр. Энергетиков)

Мост через р. Власиху по ул. Мамонтова